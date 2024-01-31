¿Qué tan rica era Griselda Blanco en la vida real? Esto valía la fortuna de la narcotraficante

Video La verdad sobre Griselda Blanco que Netflix no se atrevió a contar: su infancia como sicaria fue brutal

La serie de Netflix ‘Griselda’ ha avivado el interés por ‘La madrina de la cocaína’, de eso no queda duda. Cómo fue su vida realmente, qué pasó con ella y sus hijos y hasta cuánto dinero amasó como narcotraficante son de las preguntas que muchos se han hecho tras el estreno de la producción.

¿Cuánto dinero hizo Griselda Blanco como narcotraficante en la vida real?

‘ La viuda negra’ entró al mundo criminal a una corta edad. Tenía apenas 11 años cuando secuestró a un niño adinerado. También en ese momento demostró lo que era capaz de hacer: lo mató luego de que su familia no pagó el rescate.

A punta de violencia fue como la colombiana se empezó a hacer de un nombre dentro del mundo del narcotráfico.

Para la década de los 80, ya había establecido su imperio en Miami, donde, de nueva cuenta, se caracterizó por su brutalidad a la hora de tratar con práctiamente cualquier persona.

En la serie de Netflix, se muestra cómo su vida en Estados Unidos se distinguió por la violencia y los excesos. Incluso, se señala que su ‘pecado’ fue que no supo detenerse una vez que había ganado suficiente dinero, pero, ¿de cuánto era su fortuna realmente?

Para entender la dimensión de los negocios de Griselda Blanco hay que es considerada una de los 10 narcotraficantes más ricos de la historia. Incluso, superando a Al Capone, quien se encargaba del contrabando de alcohol en la era de la prohibición en Estados Unidos. Al menos así lo reportó ‘Business Insider’ en 2012 citando a ‘Celebrity Net Worth’.

En 2015, la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) señaló que se hizo de 500 millones de dólares de entonces, lo que representaba unos mil 500 millones de dólares en dicho año, según reportaron Univision y 'El Tiempo'.

Por su parte, en el libro ‘La patrona de Pablo Escobar: Vida y muerte de Griselda Blanco. La viuda negra, la mujer lo formó’, el periodista José Guarnizo calculó su fortuna en 2 mil millones de dólares.

‘Screen Rant’ señala que la narcotraficante ganaba alrededor de 80 millones de dólares al mes en su momento de mayor auge.

En 1976, ‘The New York Times’ reportó que la organización criminal que lideraba Griselda Blanco distribuyó en Estados Unidos más de 9 kilos de cocaína a la semana entre 1972 y 1974, lo que alcanzó un valor de 2.5 millones de dólares semanales.

La ‘BBC’ informa que en una ocasión, Blanco habría rechazado una oferta de un cartel rival de 15 millones de dólares a cambio de que dejara el negocio.

¿Qué pasó con la fortuna de Griselda Blanco?

Tras su detención, el dinero y bienes de ‘La madrina de la cocaína’ pasaron a manos de la DEA y autoridades colombianas. O al menos, aquellos se les pudo atribuir.

En 2015, la Fiscalía colombiana embargó cuatro propiedades que Griselda Blanco aún tenía en Medellín y que, en conjunto, estaban valuados en poco más de 800 millones de dólares.



