Familia mexicana llega con tortas al aeropuerto para no gastar en restaurantes caros: aplauden idea en TikTok

Video Latinos siguen haciendo esto a pesar de llevar años en Estados Unidos: el trend de TikTok

Hay quienes prefieren no comer nada antes de un vuelo, pero hay otros que llegan temprano para consumir en algún restaurante y otros optan por llevar su comida, para ahorrar tiempo y dinero antes de salir de vacaciones.

Antes de tomar su vuelo, una madre llevó tortas y manzanas para su familia Imagen TikTok @holaviajero

Familia mexicana llega con tortas y fruta al aeropuerto

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de TikTok ‘Hola Viajero’, una joven compartió su travesía para llegar al aeropuerto junto a su familia, justo para disfrutar de unas vacaciones.

En el texto, la joven comparte que su familia considera que la comida en dicho lugar es muy cara, por lo que su mamá preparó un lunch especial para todos: una torta y una fruta.

Sus familiares muestran con orgullo su lunch a la cámara y posteriormente se acomodan en la sala de espera para disfrutar de esta comida típica mexicana.

“Nosotros bien a gusto, come y come. Gracias mamá”, escribió en su video.



El clip de inmediato se popularizó en redes sociales, ya que es muy común que las madres mexicanas preparen sandwiches, tortas o algún otro tipo de comida fácil de transportar para ahorrar dinero y pasar un buen rato en compañía de sus seres queridos.

“Vi un video donde en Disney llevaron tostadas de tinga, igual porque la comida es muy cara allá”, “Me identifico con ustedes, así le hacemos cuando viajamos al aeropuerto; la comida es cara y sin sabor”, “Tu mami vale oro”, “Mil veces mejor, la verdad, ya quisiera llevar así mi lunch” y “A la otra aplicaré la misma”, fueron algunos de los textos.

¿Puedes llevar tu comida al aeropuerto? TikToker responde dudas de sus seguidores

Después de que el video donde aparece comiendo tortas en el aeropuerto se hiciera viral,, muchas personas le preguntaron si se podían consumir alimentos que no fueran adquiridos en el lugar, por ello la joven realizó otro video para responder esta duda.

La tiktoker compartió que sí se puede meter comida al aeropuerto sin ningún problema, aunque hay dos restricciones.

“Sí puedes meter comida al aeropuerto, pero no en exceso y que no sea líquido, solamente sólidos”, respondió.



Es por esta regla que su madre únicamente llevó una torta, acompañada de su fruta, y se las entregó antes de pasar por el filtro de seguridad, es por eso que no tuvieron ningún problema.

“Si se dan cuenta, ya estábamos en la sala de espera, ahí sentados comiendo nuestra torta”, dijo.



La joven añadió que no es el único alimento que ha metido antes de un vuelo, también lo ha hecho con chocolates y papas cerradas; en cuanto a los líquidos, si alguien quiere agua o alguna otra bebida la compran dentro del lugar, como farmacias o tiendas de conveniencia.

“Aparte, como dijeron, la comida del aeropuerto es muy fea y muy cara , pero si ustedes se la pueden preparar, está perfecto. Saludos”, finalizó.



¿Alguna vez te tocó que llevaran un lunch para asistir a un museo o una excursión parecida con tu familia? No olvides contarnos tu anécdota en la sección de comentarios.