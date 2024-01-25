Mujer se niega a darle su asiento extra a un niño pequeño durante un vuelo y se hace viral: "Soy obesa y pagué por él"

Video Influencer ‘curvy’ no cabía en los asientos de los aviones y decidió comprarse el suyo

La historia de una mujer se hizo viral en Reddit al admitir que no quiso cederle su asiento extra a un niño pequeño que iba con su madre durante un vuelo, pues ella había pagado por él para ir más cómoda, ya que asegura que tiene sobrepeso.

La narración se hizo popular en redes sociales y medios de comunicación, desatando reacciones entre los internautas, sobre todo después de saber el comportamiento de la madre del infante.

Una mujer le pidió su asiento extra a otra para su hijo durante un vuelo

En la historia que se hizo viral bajo el título de '¿Soy una imb*cil?', una mujer asegura pagó por un asiento extra al lado del suyo en un vuelo, para garantizar su comodidad, ya que considera que tiene sobrepeso.

"Estoy trabajando activamente para perder peso y he progresado, pero sigo siendo obesa", reconoció.



La mujer se encontró en una situación incómoda cuando la madre de un pequeño niño de 18 meses le pidió que se acomodara en un solo asiento para que su hijo pudiera usar el asiento que, según ella, 'quedaba libre', sin embargo, la narradora de la historia intentó explicarle que ella pagó por ese asiento y que de ninguna manera iba a cedérselo.

La mamá del infante hizo un escándalo entonces, lo cual llamó la atención de una azafata que intentó mediar la situación. La mujer 'con sobrepeso' mostró sus boletos de avión para demostrar que había pagado por ambos asientos y planeaba usar el espacio extra que había adquirido, ya que lo hizo por la comodidad de ella y de los pasajeros que pudieran ir a su lado.

"Le dijo a la azafata que le estaba robando el asiento a su hijo, luego le mostré mis tarjetas de embarque, demostrando que, de hecho, pagué por el asiento adicional... La azafata me preguntó si podía intentar meterme, pero le dije que no, que quería el asiento extra que pagué", escribió.



La madre pensaba que el asiento simplemente estaba libre y pensó usarlo para su hijo, a quien debía cargar, sentado en su regazo, durante todo el vuelo; sin embargo, no cambió su postura ni su manera de pensar al saber que era un asiento pagado por la otra pasajera.

Mamá con su hijo en vuelo Imagen Unsplash



Tras 'aclarar' la situación y salir airosa de la batalla, la mujer experimentó malas miradas y comentarios pasivo-agresivos de la madre durante todo el vuelo, además de que reconoció que se "sintió un poco mal", porque el niño parecía difícil de controlar.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de redes sociales hacia la mujer que no quiso cederle su asiento extra al niño?

Muchos internautas respaldaron la decisión de la mujer, respaldando el hecho de que ella pagó por ambos asientos, reprobando la actitud de la madre.

También abrió un poco el debate al resaltar los desafíos que enfrentan las personas con sobrepeso en términos de comodidad y aceptación.

"No eres imb*cil, pagaste por tu asiento. Esta mujer estaba intentando robar un asiento libre para su hijo", "Si es muy difícil tenerlo en su regazo, cómprele un asiento. Es una mierd* que la tripulación del vuelo incluso te haya pedido que compartas o cedas tu asiento", "Ella no tenía ningún derecho y el personal del avión debería haberte respaldado. Es una miseria lidiar con todo el juicio cuando vuelas en estos aviones llenos de gente y todos actúan como si estuvieras ocupando demasiado espacio", "Ella es una imb*cil por no comprar un asiento para su hijo y asumir que alguien más le daría un asiento que ellos pagaron", "Hiciste exactamente lo que se suponía que debías hacer para adaptarte a tu tamaño", opinaron algunos.

Asientos vuelo Imagen Unsplash

Cada vez se hacen más virales los casos en los que unos pasajeros piden a otros ceder su asiento en los vuelos, por diferentes razones, juzgándolos si no aceptan, sin tomar en cuenta la injusticia que cometen o la falta de igualdad en la que incurren. Asimismo, el personal de vuelo debería de estar capacitado para tratar con este tipo de circunstancias que cada vez son más comunes.