Serie 'What If..?' de Marvel desata la furia de los españoles: aseguran que los retratan como "crueles"

Un capítulo de la serie animada 'What if..?' tiene enfurecidos a los españoles en Twitter y aquí te explicamos por qué.

Lili Diaz
Video ¿Emily Blunt y Jason Momoa en Marvel? Estos famosos casi fueron héroes del MCU

Una de las series animadas más exitosas de Marvel en los últimos años es "What If...?", la cual cuenta con tres temporadas donde presentan historias alternativas o versiones divergentes de eventos clave en el Universo Marvel y explora cómo podrían haber sido diferentes ciertos acontecimientos.

Si bien dentro se han podido ver a personas populares como Hulk, Iron-Man,Capitán América o Nick Fury, por mencionar algunos, resulta que en la segunda temporada, en el episodio "¿Qué pasaría si Kahhori remodelara el mundo?", se presentó a la heroína Kahhori, quien pertenece a la nación nativa Mohawk ubicada en América del Norte.

La trama se centra en la vida de la joven en su pueblo y cómo de manera inesperada llega un grupo de españoles para conquistarlos debido a que piensan que son dueños de la fuente de la juventud, y para evitarlo la joven usa el poder del Teseracto, la mítica gema del infinito.

Españoles se muestran indignados en redes por capítulo de serie Marvel "What If..?"

Lejos de ser catalogado como uno de los mejores episodios, muchas personas de origen español en redes sociales comenzaron a quejarse por lo que vieron, ya que no les pareció que "siempre" en las películas o series los representen como las personas "malas" que llegan a someter a las personas de manera salvaje y que Marvel hubiera hecho lo mismo.

Además, alegaron que el episodio muestra "datos históricos inexactos", pues ellos nunca conquistaron dicho territorio y fomenta la Leyenda Negra, el cual es un término que se refiere a la interpretación histórica y la imagen negativa que se ha desarrollado sobre el Imperio Español, especialmente durante los siglos XVI y XVII.

@theangelgaray

Españoles se enojan con Marvel #marvel #marvelstudios #españa #españoles #nativoamericanos #whatif #kahhori #conquistadores #colonialism #colonizacion #maya #aztecas #Mexico #cdmx #mexicanos #peruanos #peru #colombia #Namor #wakanda

♬ sonido original - Angel Garay
"!Lo que nos faltaba!.. MARVEL reinventa la historia y fomenta la Leyenda Negra arremetiendo contra los españoles.!!Tolerancia CERO!!", "¿EN QUÉ MOMENTO LOS ESPAÑOLES COLONIZARON NORTEAMÉRICA?", "En su último episodio de What If…? Marvel pinta a los españoles de crueles, sanguinarios y codiciosos, qué rabia", "Parece ser que Marvel ha sacado un episodio de su saga "What if...?" metiéndose con los Conquistadores españoles. Más leyenda negra, más mentiras y más inexactitudes históricas", es lo que mencionaron algunos de ellos.

Latinos se burlan de cómo reaccionaron los españoles ante el capítulo "¿Qué pasaría si Kahhori remodelara el mundo?"

Ante esta serie de quejas, internautas latinos comenzaron a burlarse de cómo los españoles se enojaron por una caricatura que refleja escenarios inexistentes, apuntando que de hecho no todo es mentira, pues sí se dedicaron a conquistar de una manera brutal desde su punto de vista.

"Me estoy entreteniendo de lo lindo leyendo la indignación de los españoles. Dizque Marvel las tiene agarrada con ellos porque los pusieron como colonizadores de un territorio donde no llegaron. ¿Será que no captan la premisa de una serie que se llama '¿What If', "Me encanta cómo los españoles están enojadísimos por un episodio de 'What If...?' de Marvel, no aguantan nada", y "Pero que le bajen dos rayas en España es una animación, no es real", "Los españoles enojados con Marvel por que en un episodio de 'What if...' los tratan de colonizadores...... jaja pero hombre si eso fue lo que hicieron".


Si bien muchos internautas de España pidieron que Marvel se disculpara públicamente por esto, la empresa no mencionó nada al respecto, dejando aún más furiosos a aquellos que encontraron indignante el material.

Imagen Marvel Studios


¿Qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
