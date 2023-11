Taika Waititi no quería trabajar con Marvel y admite que lo hizo solo por dinero: lo tunden en redes

La historia de 'Thor' ha sido retratada en el cine gracias a cuatro películas producidas por Marvel y el director que trabajó en dos de ellas es Taika Waititi.

El famoso originario de Nueva Zelanda entró al MCU en 2017 dirigiendo 'Thor Ragnarok' y 5 años después, siguió con 'Thor: Love and Thunder'.

Si bien al final de esta última se dejó abierta la posibilidad de una quinta entrega, al parecer Taika Waititi no estará involucrado en ella y de hecho, admitió que jamás tuvo la intención de mostrar en la pantalla grande las aventuras del 'Dios del trueno'.

"Sé que no estaré involucrado... Me concentraré en estas otras películas para las que me he inscrito", es lo que declaró el pasado 14 de noviembre en una entrevista con el portal Business Insider.

Taika Waititi crea polémica en redes al admitir que no quería dirigir las películas de 'Thor'

Incluso resaltó que no tendría rencor si Marvel sigue adelante sin él, ya que tiene una "relación abierta" con la compañía; no obstante, el director cactualmente se encuentra en el ojo del huracán por sus últimas declaraciones hechas en el podscast 'SmartLess'.



Abiertamente, Waititi resaltó que nunca "tuvo un interés" genuino por hacer las cintas de 'Thor' y realmente accedió porque "era pobre".

"Sabes qué, no tenía ningún interés en hacer una de esas películas. No estaba en mi plan para mi carrera como autor. Pero yo era pobre y acababa de tener un segundo hijo. Pensé: "¿Sabes qué? Esta sería una gran oportunidad para alimentar a estos niños"".



Lo que terminó por hacerle ganar el odio de usuarios de redes sociales fue a la par mencionar que 'Thor' es una franquicia impopular y solo había leído un cómic del personaje en su vida.

"Me llamaron y me dijeron '¿quieres hacer esto?' Y 'Thor' , seamos realistas, fue probablemente la franquicia (de Marvel) menos popular. Nunca leí cómics de Thor cuando era niño. Investigué un poco sobre ello y leí un cómic completo, las 18 páginas o lo largas que fueran. Todavía estaba desconcertado por este personaje".

Fans de Marvel tuvieron reacciones divididas a sus palabras

Por supuesto Internet no tardó en reaccionar y aseguraron que el famoso dijo aquellas palabras debido a su "coraje" por no estar dentro de 'Thor 5'.

"Alguien está ardido por qué no va a dirigir 'Thor 5' y, la verdad, qué bueno, no era necesario que lo dijera, se nota a leguas que no le interesaba hacer esas películas", "Tanto potencial que ha tenido Thor en los cómics para que este tipo lo hiciera un chiste y para rematar ni siquiera importarle un poco...", "Se notó", "¿Entonces ha estado trabajando solo por dinero?? Eso explicaría la gran cantidad de bodrios que ha entregado... Y dice mucho sobre su calidad como profesional.." y "Ese man arruinó a Thor con sus dos horrendas películas", es lo que expresaron.



Otros aseguraron que no encontraron polémica en su declaración, pues al final todos trabajan por dinero y de hecho, insinuaron que esto lo dijo por su humor ácido, pues no es la primer vez que externa cosas "controversiales" para molestar al público.

"Como si fuese una novedad que un director acepte por la pasta un proyecto que no le va ni le viene", "Resulta que trabajo por dinero y no por amor al arte" pues como todos, lol, no entiendo quién lo puede criticar", Todo el mundo asumiendo que era pobre cuando aceptó rodar 'Thor Ragnarok'. Como si no supiéramos ya que es un tomador de pelo nato", "Conociendo a Taika Waititi creo que lo busca es provocar", "Les recuerdo que este señor es un troll,no se lo tomen en serio" o "Por amor al arte nadie lo hubiera hecho eh, solo fue sincero", fueron otros puntos de vista.



¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

