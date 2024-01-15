¿Era necesario? Escena eliminada de The Marvels confirmaría romance de la Capitana Marvel

Video 'The Marvels': la conexión entre Capitana Marvel y Kamala Khan y otros secretos

Tras su debut en la pantalla grande en 2019 con su propia película, Capitana Marvel ha sido presentada como una superheroína muy fuerte, incluso capaz de vencer a Thanos, pero nunca se había hablado de su vida, como sí se hizo con otros personajes, hasta que se estrenó ‘The Marvels’ en 2023.

'The Marvels'. Imagen Marvel Studios

Escena eliminada de ‘The Marvels’ confirmaría romance de Carol Danvers con otro personaje del MCU

A principios de noviembre del año pasado se estrenó ‘The Marvels’, cinta protagonizada por Brie Larsons (Capitana Marvel), Teyona Parrish (Mónica Rambeau) e Iman Vellani (Ms. Marvel), quienes compartieron la pantalla grande por primera vez en el MCU.

La película fue un fracaso en taquilla, pero dejó a los fans con ansías de ver qué seguirá gracias a la escena post-créditos, donde Monica Rambeau se queda en otra dimensión en la que viven los X-Men, además el filme cuenta con la participación de Tessa Thompson como Valkyria, quien aparece en una escena eliminada.



La guerrera asgardiana, y actual representante de su pueblo, aparece después de que las heroínas salvan a algunos skrull de Dar-Benn. Como los alienígenas no tienen lugar a dónde ir, Carol los tranquiliza al decirles que tiene una amiga que podrá ayudarlos y es ahí donde se encuentra con Valkyria.

Aunque la secuencia en la que aparecen juntas es muy corta, la película da a entender que tienen una relación muy cercana, incluso al despedirse se dan un tierno beso en la mejilla, por lo que muchos pensaron que tenían una relación sentimental, la cual parece confirmar una escena eliminada.

En la secuencia, Kamala llega a la nave de la Capitana Marvel, de quien es una gran admiradora, y empieza a observar todas las cosas que tiene a su alrededor. Tras examinar a detalle un casco, Ms. Marvel se sorprende al ver a Valkyria realizando una transmisión holográfica para hablar con Carol.

Kamala Khan, aka Ms. Marvel, finds herself in Captain Marvel's ship after an unexpected switch and incredulously picks up a call from Valkyrie in this deleted scene from The Marvels. pic.twitter.com/dIXL6Waso3 — IGN (@IGN) January 11, 2024



Aunque la escena nunca revela que Carol y Valkyria tienen una relación sentimental, muchos consideran que ambas son muy cercanas.

La escena eliminada fue lanzada para anunciar que la versión digital de ‘The Marvels’ estará disponible en diversas tiendas digitales el 16 de enero, mientras que la versión en Blu-Ray y DVD saldrá el 13 de febrero.

¿Cuándo se estrena ‘The Marvels’ en Disney Plus?

Continuando con el MCU, el pasado 9 de enero se estrenaron todos los episodios de ‘Echo’, la nueva serie de Marvel que se centra en Maya Lopez, a quien vimos en la serie ‘Hawkeye’, siendo perseguida por el imperio criminal de Wilson Fisk.

‘The Marvels’ estará disponible un tiempo para compra y renta en diversas plataformas, tal y como lo han hecho con otros estrenos como ‘Barbie’, y posteriormente llegará a Disney Plus, aunque la plataforma de streaming no ha dado la fecha.



