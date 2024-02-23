John Cena

John Cena abre cuenta en sitio para adultos e Internet se enciende: "Como nunca me habÃ­as visto"

Aunque OnlyFans naciÃ³ como una plataforma polÃ©mica, hoy incluso los famosos se unen a ella, asÃ­ como lo hizo John Cena.

Por:Lili Diaz
Video John Cena se enamorÃ³ de las luchas despuÃ©s de vivir algo horrible: su infancia no fue fÃ¡cil

La plataforma OnlyFans tiene millones de creadores de contenido y si bien existen algunos famosos en ella, quizÃ¡ el mÃ¡s importante hasta el momento que se le uniÃ³ resultÃ³ ser John Cena.

John Cena estrena su cuenta de OnlyFans: reacciones de los fans "suben la temperatura" de Internet

El exluchador profesional de la WWE ganÃ³ una gran reputaciÃ³n en dicho deporte y aÃ±os despuÃ©s, optÃ³ por incursionar en el mundo de la actuaciÃ³n.

Al inicio, su carrera fue en declive, pero gracias a algunos proyectos como 'Fast & Furious 9', Suicide Squad' o 'Bumblebee', su nombre comenzÃ³ a resonar en el cine a tal punto que en los Ãºltimos aÃ±os apareciÃ³ en cintas importantes como 'Barbie' y 'Argylle'.

Hoy es una estrella a nivel mundial, pero al parecer Cena deseaba explorar un terreno muy diferente, es decir el de OnlyFans y fue el pasado 22 de febrero cuando el hombre de 46 aÃ±os anunciÃ³ en su cuenta de Twitter que compartirÃ­a su propio material.

"Como nunca antes me habÃ­as visto. SuscrÃ­bete en el enlace de la biografÃ­a." fue el mensaje que escribiÃ³.

No pasÃ³ mucho tiempo para que los internautas mostraran un claro interÃ©s por ver fotos y videos Ã­ntimos de Cena, asegurando que posiblemente serÃ­a el mejor contenido que verÃ­an dentro de la plataforma.

"RevisÃ© unas 6 veces la cuenta para ver que fuera real y sÃ­", "Usted manda, me suscribo", "SeÃ±or Cena, quÃ© atrevido", "Â¿Por quÃ© no? Digo es John Cena, creo que es genial", "Vaya vaya", "Â¿QuÃ© tipo de contenido serÃ¡? omg", "Tomen todo mi dinero", "El hombre es una locura, Â¿quiÃ©n habrÃ­a pensado que John Cena tendrÃ­a una Ãºnica cuenta de fans?", "Nunca lo pedÃ­, pero me encanta la idea" o "Necesito la suscripciÃ³n ya", fueron algunos de ellos.
John Cena abre su propia cuenta de OnlyFans
John Cena abre su propia cuenta de OnlyFans
Imagen John Cena / Twitter

John Cena abriÃ³ la cuenta de OnlyFans para promocionar su nueva pelÃ­cula 'Ricky Stanicky'

Un detalle a remarcar es que el famoso utilizÃ³ en el perfil de OnlyFans el nombre de de Ricky Stanicky, el cual pertenece al prÃ³ximo personaje que harÃ¡ dentro de la cinta que lleva el mismo tÃ­tulo.

Has encontrado la cuenta OnlyFans verificada de Ricky Stanicky; imitador de renombre, filÃ¡ntropo, banquero de inversiones, socialitÃ©, superviviente de cÃ¡ncer y actor de mÃ©todo. SuscrÃ­bete para recibir fotos y vÃ­deos de SPICY",es la descripciÃ³n en la pÃ¡gina.


De acuerdo al portal 'New York Post', Cena interpreta al personaje principal de la pelÃ­cula, un imitador de rock and roll contratado por un trÃ­o de amigos, quienes serÃ¡n interpretados por Zac Efron, Andrew Santino y Jermaine Fowler, por lo cual se especula que la cuenta de OnlyFans fue una estrategia de marketing y realmente no se dedicarÃ¡ a realizar contenido explÃ­cito despuÃ©s de su estreno.

Al dar click en el enlace se visibiliza que las personas pueden suscribirse al contenido de Stanicky si son mayor de 18 aÃ±os, crean una cuenta de OnlyFans y proporcionar una tarjeta de crÃ©dito.

Por ahora, hay dos publicaciones en la pÃ¡gina de John Cena, una es un video de tres segundos de la pelÃ­cula de Cena vestida como Britney Spears con su icÃ³nico traje de colegiala en â€˜Baby One More Timeâ€™ y la segunda que muestra a Cena sudoroso con una billetera en la boca, mientras un personaje fuera de cÃ¡mara dice: "Lo calmaremos, relÃ¡jate".

John Cena en OnlyFans
John Cena en OnlyFans
Imagen Getty Images


Â¿QuÃ© piensas al respecto? Dinos lo que piensas en los comentarios.

Relacionados:
