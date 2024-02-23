John Cena abre cuenta en sitio para adultos e Internet se enciende: "Como nunca me habÃas visto"
Aunque OnlyFans naciÃ³ como una plataforma polÃ©mica, hoy incluso los famosos se unen a ella, asÃ como lo hizo John Cena.
La plataforma OnlyFans tiene millones de creadores de contenido y si bien existen algunos famosos en ella, quizÃ¡ el mÃ¡s importante hasta el momento que se le uniÃ³ resultÃ³ ser John Cena.
John Cena estrena su cuenta de OnlyFans: reacciones de los fans "suben la temperatura" de Internet
El exluchador profesional de la WWE ganÃ³ una gran reputaciÃ³n en dicho deporte y aÃ±os despuÃ©s, optÃ³ por incursionar en el mundo de la actuaciÃ³n.
Al inicio, su carrera fue en declive, pero gracias a algunos proyectos como 'Fast & Furious 9', Suicide Squad' o 'Bumblebee', su nombre comenzÃ³ a resonar en el cine a tal punto que en los Ãºltimos aÃ±os apareciÃ³ en cintas importantes como 'Barbie' y 'Argylle'.
Hoy es una estrella a nivel mundial, pero al parecer Cena deseaba explorar un terreno muy diferente, es decir el de OnlyFans y fue el pasado 22 de febrero cuando el hombre de 46 aÃ±os anunciÃ³ en su cuenta de Twitter que compartirÃa su propio material.
"Como nunca antes me habÃas visto. SuscrÃbete en el enlace de la biografÃa." fue el mensaje que escribiÃ³.
No pasÃ³ mucho tiempo para que los internautas mostraran un claro interÃ©s por ver fotos y videos Ãntimos de Cena, asegurando que posiblemente serÃa el mejor contenido que verÃan dentro de la plataforma.
"RevisÃ© unas 6 veces la cuenta para ver que fuera real y sÃ", "Usted manda, me suscribo", "SeÃ±or Cena, quÃ© atrevido", "Â¿Por quÃ© no? Digo es John Cena, creo que es genial", "Vaya vaya", "Â¿QuÃ© tipo de contenido serÃ¡? omg", "Tomen todo mi dinero", "El hombre es una locura, Â¿quiÃ©n habrÃa pensado que John Cena tendrÃa una Ãºnica cuenta de fans?", "Nunca lo pedÃ, pero me encanta la idea" o "Necesito la suscripciÃ³n ya", fueron algunos de ellos.
John Cena abriÃ³ la cuenta de OnlyFans para promocionar su nueva pelÃcula 'Ricky Stanicky'
Un detalle a remarcar es que el famoso utilizÃ³ en el perfil de OnlyFans el nombre de de Ricky Stanicky, el cual pertenece al prÃ³ximo personaje que harÃ¡ dentro de la cinta que lleva el mismo tÃtulo.
Has encontrado la cuenta OnlyFans verificada de Ricky Stanicky; imitador de renombre, filÃ¡ntropo, banquero de inversiones, socialitÃ©, superviviente de cÃ¡ncer y actor de mÃ©todo. SuscrÃbete para recibir fotos y vÃdeos de SPICY",es la descripciÃ³n en la pÃ¡gina.
De acuerdo al portal 'New York Post', Cena interpreta al personaje principal de la pelÃcula, un imitador de rock and roll contratado por un trÃo de amigos, quienes serÃ¡n interpretados por Zac Efron, Andrew Santino y Jermaine Fowler, por lo cual se especula que la cuenta de OnlyFans fue una estrategia de marketing y realmente no se dedicarÃ¡ a realizar contenido explÃcito despuÃ©s de su estreno.
Al dar click en el enlace se visibiliza que las personas pueden suscribirse al contenido de Stanicky si son mayor de 18 aÃ±os, crean una cuenta de OnlyFans y proporcionar una tarjeta de crÃ©dito.
Por ahora, hay dos publicaciones en la pÃ¡gina de John Cena, una es un video de tres segundos de la pelÃcula de Cena vestida como Britney Spears con su icÃ³nico traje de colegiala en â€˜Baby One More Timeâ€™ y la segunda que muestra a Cena sudoroso con una billetera en la boca, mientras un personaje fuera de cÃ¡mara dice: "Lo calmaremos, relÃ¡jate".
