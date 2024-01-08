La misteriosa historia de Spider-Man que Marvel censuró por ser muy oscura: “Permanece guardada en un cajón”

Video ¿Quiénes son los Spider-Man que salen en 'Spider-Man Across the Spider Verse'? Te los explicamos

Para cerrar el 2023, Marvel Studios presentó en Disney Plus la segunda temporada de ‘What If?’, serie animada que muestra diferentes historias que le ocurren a los personajes del MCU en otras dimensiones, dejando una de Spider-Man fuera de este ciclo por ser muy oscura.

Marvel archivó un episodio de 'What If?' protagonizado por Spider-Man. Imagen Marvel Studios/Disney Plus

Marvel censura historia de ‘Spider-Man’ por ser demasiado trágica

El MCU no tuvo su mejor año en 2023. Los fracasos en la taquilla y por la crítica de sus filmes, además de algunas de sus series, pusieron en duda cuál será el futuro de esta franquicia.

Para cerrar ese ciclo, en Disney Plus se estrenó la segunda temporada de ‘What If?’, serie animada que muestra historias alternativas de los personajes del MCU y fue gracias a uno de los guionistas que nos enteramos que un episodio de Spider-Man fue censurado por el estudio.

"Con la temporada 1, hubo un impulso para utilizar a los artistas principales, hacer el episodio de Tony Stark, hacer el episodio de Black Panther y Doctor Strange. Pero con la segunda temporada tuvimos un poco más de libertad. Al fin y al cabo, no estamos escribiendo el gran éxito de taquilla, la película de 100 millones de dólares. Ni siquiera estamos presentando los programas de televisión de acción en vivo.

“Somos el pequeño y rudimentario programa de animación que pasa desapercibido para el radar de la máquina Marvel. Entonces, fue realmente subconsciente, pero creo que nos desviamos hacia los personajes rudos en la temporada 2. Comenzamos con los segundos personajes, los infravalorados y pasados por alto, como Nebula (Karen Gillan), Darcy (Kat Dennings) y Hela”, expresó.



A.C. Bradley, uno de los guionistas de la ficción, reveló que Marvel eliminó uno de los episodios que tendría como protagonista al Spider-Man de Tom Holland por ser trágico y desolador, algo que no encaja a la perfección con el resto de los episodios que hemos visto.

Bradley dijo en entrevista a IGN que la segunda entrega se escribió de enero a octubre de 2020, pasando por la pandemia de Covid-19, donde el panorama no era nada alentador. Fue así que el guionista escribió un capítulo de Spider-Man que nunca podrá realizarse.

“(El capítulo) permanece guardado para siempre en un cajón por ser muy, muy oscuro. Lo titulé ‘Hijos de los hombres con Spider-Man'”, destacó.



Aunque no quiso dar ningún detalle sobre la trama, puede que este episodio se basara en la película ‘Niños del hombre’, dirigida por Alfonso Cuarón y protagonizada por Clive Owen.

La cinta, que se estrenó en 2006, se desarrolla en 2027, donde la sociedad lleva dos décadas sin poder tener hijos, excepto Inglaterra, que se ha convertido en un Estado Totalitario. Es en este escenario que un hombre lucha por salvar a una joven embarazada, mientras se ve inmerso en el conflicto entre el Gobierno y los rebeldes.

¿’What If?’ tendrá una tercera temporada?

La serie ‘What If?’ tendrá una tercera temporada, la cual fue confirmada por Marvel Studios con un avance del episodio ‘Red Guardian’, el cual originalmente pertenecería a la segunda temporada, pero finalmente será parte del tercer ciclo.

“El episodio de la temporada 3 es probablemente mi episodio favorito absoluto que he escrito para Marvel. Y no solo porque aparece Alexei, de quien lleva el nombre mi gato”, añadió A.C. Bradley.



¿Crees que Marvel Studios debería tener un nuevo comienzo? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.