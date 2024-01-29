Entretenimiento

Deadpool y Wolverine cambiarán la historia de Marvel para siempre en nueva película: filtran sinopsis secreta

La breve descripción nos da una idea de lo que veremos en la única historia que estrenará Marvel en el 2024

Tania Caballero.
Después de haber anunciado que ' Deadpool 3' será la única película que estrenará el Universo Cinematográfico de Marvel este 2024 y a falta de un tráiler oficial de la película, la sinopsis de esta nueva cinta fue filtrada desde Japón.

¿Cuándo se estrenará 'Deadpool 3'?

El filme está previsto para estrenarse el 26 de julio, tal como confirmó el protagonista, Ryan Reynolds, el pasado 24 de enero en la red social X (antes Twitter), cuando concluyó el rodaje del mismo.

"El traje oculta la sangre. También el sudor... pero hoy, con Deadpool ya terminando, son principalmente lágrimas. Un gigante y eterno agradecimiento a todo el elenco y equipo de producción de nuestra película, quienes lucharon contra viento, lluvia, huelgas y @RealHughJackman... Todo bajo el incondicional liderazgo de @ShawnLevyDirect. He podido hacer una película con mis mejores amigos y eso no sucede muy a menudo. Nos vemos el 26 de julio", escribió.

Filtraciones de 'Deadpool 3'

A pesar de que los fans tendrán que esperar 6 meses para volver a ver al superhéroe al que le da vida Ryan Reynolds, ya ha habido filtraciones, rumores e información sobre la película (como la reaparición de viejos personajes) y en esta ocasión se trata de una sinopsis que, si bien es escueta, también es esperanzadora y nos da una probadita de lo que vermos en el futuro.

Se filtran imagenes del set de grabación de 'Deadpool 3'
Se filtran imagenes del set de grabación de 'Deadpool 3'
Imagen Marvel Studios

¿Cómo es la sinopsis oficial de 'Deadpool 3'?

Proveniente desde la página web oficial de Marvel en Japón, la primera sinopsis de la trama de 'Deadpool' podría prometer todo un punto de inflexión para el Universo Cinematográfico de Marvel, por lo que dice.

"El irresponsable héroe Deadpool cambiará la historia de UCM junto a Lobezno", menciona la sinopsis.


Esto ya nos da una idea de que ahora le toca al personaje de Ryan Reynolds desatar todo un caos en el multiverso, tal como ha pasado con Spiderman o Dr. Strange, y viajar pr el espacio-tiempo.

Aparecerán otros personajes del Universo Marvel

Ya que tanto Deadpool como Wolverine serán acompañados de otros personajes como los X-Men, una trama que incluye al multiverso puede justificar estas apariciones en la Tierra-616.

Además de Ryan Reynolds y Hugh Jackman como los protagonistas, la película contará con Stefan Kapicic (Coloso), Morena Baccarin (Vanessa, la amada de Wade Wilson), Brianna Hildebrand (Nuclear Adolescente Negasónica), Shioli Kutsuna (Yukio) y se rumora de la aparición de Ian McKellen (Magneto), Kelsey Grammer (Bestia), Tyler Mayne (Dientes de Sable) y Jennifer Gardner (Elektra Natchios).


