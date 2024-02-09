Marvel confirma su cambio de estrategia tras fracasos en taquilla, ¿sus nuevos personajes están en peligro?

Video La fase 5 de Marvel viene llena de errores: estos son sus mayores problemas e incongruencias

Nadie puede negar la mala racha que atraviesa Marvel. Sus últimos estrenos en pantalla, como ‘The Marvels’, ‘Madame Web’ o ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ no han equiparado el éxito del que hace apenas unos años gozaban ‘Avengers’ o ‘WandaVision’.

En medio de estos problemas, han surgido un sinfín de rumores sobre una posible reestructuración de las siguientes fases y contenidos del MCU. Finalmente, hay claridad sobre cuál será la dirección que tomen.

PUBLICIDAD

Marvel cambiará de estrategia tras fracasos en taquilla recientes

El pasado 7 de febrero se llevó a cabo una reunión sobre las ganancias de Disney. En ella, Bob Iger, el director ejecutivo de la compañía, adelantó qué traerá el futuro de la casa productora. Hay que recordar que Marvel es una filial de Disney, por lo que se rige por sus directrices.

“Yo diría que nos estamos inclinando un poco más hacia secuelas y franquicias”, aseguró.

'The Marvels'. Imagen Marvel Studios



Iger explicó que la decisión de hacer más secuelas de proyectos conocidos por la audiencia es “lo inteligente”, “dado el entorno y lo que se necesita para sacar a la gente de sus hogares para ver una película”, en referencia a la baja afluencia de asistentes a las salas de cine.

Al referirse en específico de Marvel, el director de la compañía dijo que “el primer paso que hemos dado es reducir el volumen, reducir la producción”.

Comentó que en su “afán por aumentar considerablemente el volumen, parcialmente ligado al deseo de buscar más suscriptores globales para nuestra plataforma de streaming (Disney+), algunos de nuestros estudios perdieron un poco de enfoque”.

Ya en julio de 2023, Bob Iger había expresado a CNBC que el aumento en el número de producciones de Marvel, tanto películas como series, terminó por pasar factura a los fans y contenido por igual: “Francamente, diluyó el enfoque y la atención”.

'The Falcon and the Winter Soldier' Imagen Chuck Zlotnick/Chuck Zlotnick



Esta misma semana, Pixar anunció que dará continuidar a cinco de sus películas más exitosas: ‘Moana’, ‘Intensamente’, ‘Zootopia’, ‘Frozen’ y ‘Toy Story’.

¿Qué proyectos cancelará Marvel tras el anuncio de su nueva estrategia?

De momento, no se sabe qué proyectos formarán parte del ‘recorte’ de Marvel, pero ‘ComicBookMovie’ reportó que Bob Iger se dijo emocionado por ‘Captain America: Brave New World’ y ‘Fantastic Four’, que llegarán a cines en 2025.

PUBLICIDAD

Por los comentarios sobre Disney+, se podría suponer que las series del MCU y los personajes que apenas se estaban introduciendo serían los más afectados.

En noviembre de 2023, Marvel anunció cambios en su calendario de estrenos derivados de las huelgas de guionistas y actores, que dejaron a ‘Deadpool 3’ como su único estreno en cines este 2024.

'Deadpool 3' es la única película que Marvel estrenará en 2024 Imagen Marvel Studios