¿Marvel ya tiene nuevo Kang? Actor de ‘The Walking Dead’ sustituiría a Jonathan Majors tras polémica

El despido de Jonathan Majors de Marvel, tras ser declarado culpable de agresión sexual y acoso contra su exnovia, dejó muchas dudas en el MCU. ¿ La historia de Kang el conquistador llegaría a su fin o se escogería a otro actor para interpretar al villano? Surgieron rumores que darían claridad con respecto al personaje.

Colman Domingo reemplazaría a Jonathan Majors como Kang el conquistador, según reportes

Apenas unas semanas después de que se confirmó que Marvel cortó lazos profesionales con el intérprete Jonathan Majors, surgieron los primeros rumores sobre el futuro del personaje.

Colman Domingo es el actor que la productora contempla para continuar en el traje de Kang el conquistador, informó Daniel Richtman, conocido por dar primicias del mundo de los superhéroes, en su cuenta de Patreon.

Jonathan Majors como Kang el conquistador Imagen Marvel Studios



El intérprete es mejor conocido por haberle dado vida a Victor Strand en ‘Fear the Walking Dead’, el spin-off de ‘The Walking Dead’, tiene una extensa trayectoria en el cine con títulos como ‘Selma’, ‘Zola’, ‘Candyman’, ‘Rustin’ y, más recientemente, ‘The Color Purple’.

También ha trabajado en el mundo del doblaje, prestando su voz a Unicron en ‘Transformers: Rise of the Beasts’.

En 2002, Colman Domingo ganó un Emmy a mejor actor invitado en una serie de drama por su papel de Ali en Euphoria’.

Colman Domingo Imagen Getty Images

Colman Domingo habló de la posibilidad de entrar al MCU

Lo cierto es que no es la primera vez que se relaciona el nombre del actor con el mundo de los superhéroes.

En marzo de 2021, ‘Awards Watch’ le preguntó en una entrevista si estaría interesado en participar en ‘The Marvels’, ya que la directora era Nia DaCosta, con quien Domingo ha trabajado previamente.

“Entraría de un salto. Es gracioso, justo el otro día estaba pensando ‘qué loco, no he sido parte de ningún universo, aparte del universo de ‘The Walking Dead…’ Pero con respecto a Marvel o DC, creo que estoy ya estoy listo, he ejercitado, estoy en forma”, comentó.



De manera más específica, dijo: “Solo que quiero ser el villano, no quiero ser el chico bueno. Solo quiero hacer el trabajo sucio y desagradable, así que quiero que ella [Nia DaCosta] me llame para hacer un villano”.

Colman Domingo Imagen Getty Images

Fans reaccionan al rumor de que Colman Domingo reemplazaría a Jonathan Majors como Kang

Si bien la información no ha sido confirmada por Marvel o el propio intérprete, bastó para alborotar a fans. En redes sociales, muchos expresaron lo emocionante que sería verlo en la pantalla grande con este rol:

“Veo la visión”, “No voy a mentir, Colman Domingo sabe interpretar villanos”, “Opinión controversial: Domingo es un actor más pulido y mejor que Majors”, “Honestamente creo que es una gran alternativa”, “La mejor elección”, “La elección correcta de elenco”, “Espero que sí lo escojan, tiene una gran voz”, “Esto haría que volviera a ver una película de Marvel de nuevo”, fueron algunos de los mensajes que publicaron en redes sociales.



Otros comentaron que elegir a otro actor para Kang el conquistador es mejor opción que deshacerse de toda su trama y las consecuentes historias en las que el villano estaría involucrado.

Sin embargo, tampoco faltaron los fans que señalaron que lo mejor hubiera sido no cortar lazos con Jonathan Majors.

Colman Domingo reemplazaría a Jonathan Majors como Kang el conquistador Imagen Getty Images/Marvel Studios



Cuéntanos en los comentarios qué piensas tú sobre el posible reemplazo de Jonathan Majors en el MCU.