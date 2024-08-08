Panadería mexicana crea las Deadpool-conchas y ahora todo mundo quiere probarlas

Video El gran error en ‘Deadpool 3’ que hace que la trama no tenga sentido (se relaciona con Laura X-23)

La panadería mexicana conocida como La Herencia JD, ubicada en Puebla, México, volvió a hacerce viral al presentar su última creación en honor a la película 'Deadpool & Wolverine'.

Conocida por su habilidad para fusionar la tradición del pan dulce mexicano con innovadoras temáticas, esta vez lanzó al mercado unas conchas personalizadas con los rostros de los icónicos personajes de Marvel, Deadpool y Wolverine.



El estreno de la película ha despertado un gran entusiasmo entre los seguidores del antihéroe y los fanáticos de Wolverine. En medio de este fervor, La Herencia JD encontró una manera única de unirse a la tendencia, y creó una línea de conchas que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

PUBLICIDAD

Las nuevas 'Concha Deadpool' y 'Concha Wolverine' han sido la sensación, no solo entre los amantes del pan, también entre los fanáticos del cine y de esta saga.

La panificadora se anticipó al estreno de esta cinta y desde el 15 de junio comenzó a compartir en su cuenta de Facebook estos diseños únicos.

Este pan tradicional está inspirado en la cinta 'Deadpool & Wolverine'. Imagen Facebook @laherenciajd



En las imágenes se pueden ver a las figuras de acción de los personajes 'trabajando' en la panadería y preparando la masa para estas creaciones.

Esta no es la primera vez que La Herencia JD lo hace, antes de las conchas de Deadpool y Wolverine, la panadería ya había sorprendido a sus clientes con otras creaciones como las conchaalien, las ajoloconchas y las groguconchas (que también tienen su versión en hojaldra), todas ellas inspiradas en personajes del cine y las series, y eventos actuales.

Su habilidad para reinventar el pan tradicional y convertirlo en algo novedoso ha hecho que el establecimiento se gane la lealtad de sus clientes gracias a su creatividad y la calidad de sus productos.

Facebook @laherenciajd



Con un precio de 20 pesos por pieza ( poco más de 1 dólar) las conchas de Deadpool y Wolverine permiten a los fanáticos de Marvel disfrutar de un producto que refleja la pasión por estos personajes.

El recibimiento de estas creaciones ha sido muy positivo entre los fanáticos que las consideran un coleccionable comestible perfecto para una tarde de cine o una reunión con familiares o amigos.

Grogu personaje de la serie 'The Mandalorian' tiene su propio pan. Imagen Facebook @laherenciajd



La panadería ha logrado consolidarse como un punto de referencia en la región, no solo por la calidad de su pan, sino por su constante innovación.

PUBLICIDAD

La línea de conchas de Deadpool y Wolverine es solo un ejemplo más de cómo La Herencia JD sigue sorprendiendo a sus clientes, asegurando así que cada visita sea una experiencia úncia y memorable para aquellos que buscan algo más que un simple pan.