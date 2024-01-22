Japonesa gana premio de literatura y revela que parte de su libro lo escribió con IA: piden retirarle el galardón

Video Bad Bunny y la polémica de su canción hecha con Inteligencia Artificial: los fraudes no son lo único

ChatGPT se volvió una de las herramientas más populares desde su lanzamiento y si bien ha sido cuestionada en diversas ocasiones, el caso más reciente donde se habló del tema fue el de Rie Kudan, quien creó un dilema moral respecto al uso de la Inteligencia Artificial en la literatura.

Escritora japonesa hace novela con ayuda de la IA y recibe Premio Akutagawa: crea polémica en redes

Fue el pasado 17 de enero cuando la japonesa de 33 años fue elegida para recibir el Premio Akutagawa, gracias a su novela 'Tokyo-to Dojo-to', la cual fue descrita por el jurado como "tan perfecta que es difícil encontrarle fallos".

En la ceremonia de entrega de premios todo parecía marchar de manera normal, no obstante; al llegar el momento de hablar frente al micrófono Kudan confesó algo que dejó a todos con la boca abierta: "Utilicé todo el potencial de la IA para escribir este libro".

Los jueces quedaron tan sorprendidos que no supieron bien cómo reaccionar, debido a que ellos jamás supieron este pequeño detalle antes de anunciarse como la ganadora del galardón más importante de literatura en Japón.

De acuerdo a la autora utilizó "alrededor del 5% del libro" fue creado con ChatGPT, también conversó con el programa, el cual la ayudó a que fluyera la creatividad y sacarla de problemas cuando no podía hacerlo sola.

Internautas debatieron sobre si la acción Rie Kudan debería tener consecuencias o no

Esta situación de inmediato se hizo viral y las personas comenzaron a cuestionarse si Kudan merecía el codiciado premio, pues al final omitió información relevante de la novela a los jueces sin remordimiento, quienes seguramente de saber esto antes, quizá hubieran votado por otro trabajo literario.

A pesar de haber confesado cómo se apoyó para terminar su novela, se ha puesto en cuestión si realmente solo el 5% de la obra tiene información sacada de ChatGPT. Incluso, las personas se dividieron en el tema, debido a que si bien algunos consideran que no tuvo nada de malo lo que hizo, otros apuntan que ella no se merece el premio y deberían crear con urgencia una cláusula para que no vuelva a pasar una situación similar en los concursos.

"Tiene que haber una regulación claramente, pero la inteligencia artificial está hecha para usarla y hay que avanzar con ella", "Ojalá le quiten el premio, lo que hizo estuvo moralmente mal", "No necesita una regla sobre IA el concurso, pues se sobre entiende que debe ser tú obra, que lo que se premia son tus ideas y tú ingenio, la forma en que tú resuelves la trama", "Hay que regularse y pedir transparencia, pero en este caso específico no creo que haya sido malo. ella la uso como una herramienta de apoyo", o "Las IA ahora serán herramientas y no existe aún la regularización de ella; sin embargo, no veo malo que la usará y no le quitaría el premio", es lo que expresaron.



Por el momento los organizadores del Premio Akutagawa no han revelado qué harán, sí dejar el reconocimiento pese al uso de la Inteligencia Artificial o retirarlo de sus manos.

De acuerdo al portal 'CNN', Kudan no es la primera profesionista que genera controversia mediante el uso de inteligencia artificial, el año pasado, el fotógrafo Boris Eldagsen, quien radica en la ciudad de Berlín se retiró de los Sony World Photography Awards después de revelar que su trabajo ganador en la categoría de fotografía creativa fue creado utilizando esta tecnología.



¿Qué piensas acerca de esta historia? Dinos en los comentarios.