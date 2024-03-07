Películas

¿Habrá ‘Dune 3’ tras el éxito de la segunda película de la saga? Todo lo que sabemos

Tras el éxito de ‘Dune: parte dos’, muchos se preguntan si seguirá la saga cinematográfica seguirá los pasos de los libros: esto es lo que sabemos.

Por:Ericka Chavez
‘Dune: parte dos’ apenas lleva una semana en cines y ya se ha convertido en todo un fenómeno cultural. No solo r ecibió los aplausos de la crítica especializada, sino que en su primer fin de semana en taquilla recaudó 182.5 millones de dólares a nivel mundial (de un presupuesto de 190 millones).

En ese sentido, no es de extrañar que los fans estén a la expectativa del futuro de Paul Atreides. Te contamos todos los detalles que hay sobre una tercera parte o más películas del ‘Dune’ de Denis Villeneuve.

¿Habrá ‘Dune 3’? Lo que se sabe del proyecto hasta el momento

Dado el gran éxito de la primera y segunda parte de ‘Dune’, una tercera entrega parece más que inevitable.

Sin embargo, hasta ahora, ni los estudios ni el director o elenco de las películas han anunciado ‘Dune 3’.

Denis Villeneuve se limitó a comentar en diciembre de 2023 que “estaba escribiendo” el guion de la siguiente cinta: “Está casi terminado pero no está terminado. Tomará un poco de tiempo… Hay un sueño de hacer una tercera película… tendría mucho sentido para mí”.

Ya en 2022, el director había comentado a ‘Vanity Fair’ que hacer una tercera película “completa el arco de Paul Atreides”.

Timothée Chalamet en 'Dune: parte dos'.
Timothée Chalamet en 'Dune: parte dos'.
Imagen Legendary Entertainment/Warner Bros. Entertainment

Fecha de estreno de ‘Dune: parte tres’

Que ya haya algunos planes para la siguiente película de ‘Dune’ no quiere decir que llegue próximamente.

Tal como se mencionó, los estudios aún no han hecho un anuncio oficial sobre el futuro de la saga.

Incluso si se aprueba una siguiente entrega de la franquicia, puede que tarde algunos años en llegar. En febrero de 2024, el director comentó a ‘Polygon’:

“Cuándo la haré, si será mi siguiente película o la que sigue después de esa, no lo sé. Lo sabré cuando tenga listo el guion”.
Denis Villeneuve, director de 'Dune'.
Denis Villeneuve, director de 'Dune'.
Imagen Getty Images


Se sabe que Villeneuve tiene otros dos proyectos independientes entre sus planes.

¿Cuántas películas habrá de ‘Dune’ y cuántos libros son?

Las partes uno y dos solo abarcaron el primer título de la obra de Frank Herbert.

‘Dune 3’ adaptaría el segundo libro, ‘Dune Messiah’ y, de acuerdo con lo expresado por Villeneuve, ese sería el final de su saga cinematográfica. Esto quiere decir que, hasta el momento, solo hay planes para hacer 3 películas.

Dado que los sucesos relatados en esa segunda parte se sitúan 12 años después de la primera, ni el director ni el elenco tendrían problemas en que el rodaje se tardara en empezar.

Zendaya en 'Dune: parte dos'.
Zendaya en 'Dune: parte dos'.
Imagen Legendary Entertainment/Warner Bros. Entertainment


Si bien, el universo de ‘Dune’ es mucho más extenso: Frank Herbert publicó 6 libros de ‘Dune’ hasta su muerte en 1986. Después de esta, su hijo Brian se ha aliado con otros escritores para crecer el mundo de ciencia ficción. Entre novelas e historias más cortas, actualmente hay más de 20 libros de ‘Dune’.

¿Te emociona el futuro de la saga de ‘Dune’?

