Guía práctica para entender 'Dune 2': Esto es lo que debes saber antes de ver la película

Ante su inminente estreno en México y Estados Unidos, 'Dune 2' ya ha dado mucho de qué hablar por las apariciones que han realizado los protagonistas Zendaya y Timothée Chalamet en público, la gran expectativa de los fans y las buenas críticas que ha recibido el filme.

Algunos de los que ya han visto esta secuela, basada en la saga literaria de Frank Herbert, aseguran que el filme de Denis Villeneuve "va directa al grano" con casi tres horas de un complejo conflicto bélico, político y religioso que engloba épicas escenas de acción, por lo que es necesario recordar algunas claves importantes de lo que vimos en la primera entrega, de 2021.

Guía práctica para entender 'Dune 2'

1. El personaje de Timothée Chalamet y su familia

El actor es protagonista de ambas películas, encarnando el personaje de Paul Atreides, el hijo del duque Leto Atreides, líder de la Casa Atreides que gobernaba Arrakis, y de Lady Jessica, una Bene Gesserit de quien recibió adiestramiento desde bebé.

La hermandad de las Bene Geesserit es una organización político-religiosa femenina con enorme influencia en 'Dune', por lo que son líderes espirituales, espías, conspiradoras o concubinas. Su estricto entrenamiento les da misteriosas y hasta místicas habilidades, como su voz, con la que pueden controlar y someter a las personas. Ellas diseñan y dirigen la política en la galaxia, de acuerdo a sus intereses y un plan preconcebido (el de un programa secreto de reproducción dirigida para cruzar distintos linajes y crear 'el líder perfecto'?

Es por eso que Paul tiene visiones y sueños proféticos y muchos lo consideran el Kwisatz Haderach o el Muad'Dib de los Fremen (como un 'mesías salvador' que cambiará su mundo para siempre).

La Casa Atreides fue atacada por la Casa Harkonnen después de que el emperador les encargara la administración del planeta Arrakis, por lo que los treides fueron totalmente erradicados con éxito, a excepción de Paul y su madre, quienes encontraron refugio a mitad del desierto.

2. El personaje de Zendaya y su relación con Paul

Chani es una chica Fremen que al principio se le aparece a Paul en sueños, cuando ni siquiera se conocen, hasta que al final de la primera película, cruzan sus caminos por fin.

3. El planeta Arrakis

La trama de 'Dune' se desarrolla en este planeta totalmente desértico, en el que viven gusanos gigantes, con condiciones climatológicas extremas.

Es el planeta más alejado del universo conocido, dentro de la galaxia de Canopus y recibe el nombre de 'Dune' justamente por sus características.

4. Los Harkonnen y los Fremen

Los Harkonnen son una poderosa casa que gobierna muchos lugares bajo las órdenes de su malvado emperador. Su líder es el barón Vladimir Harkonnen, quien orquestó el genocidio de los Atreides para recuperar Arrakis por la fuerza. Bajo su mando se encuentran despiadados soldados, como su sobrino Glossu Rabban.

Por otro lado, los Fremen son un pueblo guerrillero y autóctono de Arrakis, que viven en pleno desierto, lejos del control del Imperio, donde desarrollan extremas habilidades de combate y supervivencia e incluso han llegado a dominar el montar a los gusanos gigantes. Son conocidos por sus ojos azul intenso, causado de un constante contacto con una especia considerada el bien más valioso del universo, llamada Melange.

Los Fremen son liderados por Stiglar, quien da cobijo a Paul y Lady Jessica.

Para ingresar al pueblo, Paul debió superar un ritual (ya que los Fremen tienen sus popias creencias, rituales y mitología), que consistía en quitar su primera vida: Jamis, un guerrillero de ahí.

Mientras los Harkonnen quieren extraer la especia Melange de Arrakis, los Fremen preparan una rebelión contra quienes intentan expulsarlos de su hogar y someterlos, guerra en la que Paul termina involucrado.

5. ¿Por qué la especia Melange es el bien más preciado del Universo de 'Dune'?

Melange es una adictiva droga que sólo se produce en Arrakis, proporciona longevidad y aumenta las capacidades cognitivas de quien la consume. Es preciada por su uso en el comercio espacial, ya que es necesaria para los viajes interestelares (gracias a su ingesta, los navegantes de la Cofradía Espacial son capaces de trazar rutas seguras a través del espacio).

Gracias a esto, el Imperio y las grandes casas quieren controlar Arrakis, por su riqueza en Melange.

6. ¿Qué es el Imperio?

La Casa Corrino, la más grande y letal de todas, es quien gobierna sobre todo el Universo conocido, sometiendo a todos con su poder político y militar, por lo que al notar que la Casa Atreides comienza a ganar influencia y popularidad, deciden terminar con ella y erradicar todo signo de posible rebelión.