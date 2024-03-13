Cabeza Olmeca aplasta un Tesla y las redes crean locas teorías sobre qué pasó y cómo llegó ahí

Las redes sociales y los teléfonos con cámara integrada permiten que los sucesos curiosos de cada día se hagan virales de inmediato, lo cual ocurrió cuando los transeúntes descubrieron una cabeza Olmeca reposando sobre un auto Tesla destruido.

Tesla destrozado por cabeza Olmeca: ¿Arte, accidente o falla en la matrix?

Resulta que recientemente los internautas comenzaron a publicar fotos y videos de dicha escena la cual parecía estar específicamente en un terreno baldío el cual estaba protegido por una cerca. Primero, se mencionó que esto tuvo lugar en una popular colonia de la Ciudad de México, pero al no haber información al respecto, los internautas comenzaron a crear teorías locas, como por ejemplo que era una foto creada con Inteligencia Artificial, que esto era obra de los aliens, una falla en la matriz o de manera lógica, que se trataba de un accidente.

"¿Por qué se está haciendo tan viral la foto del accidente del Tesla y la cabeza Olmeca?", "OMG ¿y si los extraterrestres hicieron esto?", "Solo hay una explicación posible: aliens jaja", "A mi se hace que es fake y fue creada con Inteligencia Artificial", "Es el tipo de imágenes que arroja una Inteligencia Artificial", "¿Fue un fallo en la realidad? me muero", o "¿Qué es eso un accidente?", fueron algunos de ellos.



Al crecer la duda, algunos medios de comunicación confirmaron que, de hecho, no se trata de ninguna imagen falsa ni una manifestación de los extraterrestres, sino más bien una obra de arte que se exhibe actualmente en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, una de las más populares.

¿Por qué Chavis Mármol puso una cabeza Olmeca sobre un Tesla para destruirlo?

Su creador es el artista conocido como Chavis Mármol, un escultor originario del estado de Hidalgo. En una entrevista para el hotel y estudio Colima 71, el cual le ayudó en este proyecto, explicó que la pieza, que contiene una réplica de una cabeza Olmeca de 9 toneladas, pertenece a su serie 'Neo Ta Memes', donde ha trabajado la idea del objeto prehispánico repensada en el contexto contemporáneo en relación a los sistemas económicos en los que opera la sociedad mexicana.

¿Qué significa la cabeza olmeca sobre el auto Tesla? Imagen El espejo humeante / Facebook y @chavismarmol / Instagram

"La idea en general era poner esta unión entre estos dos mundos, por un lado la cultura madre, la cultura Olmeca, por otro lado este auto de última gama de una de las corporaciones y de uno de los empresarios más controversiales. Aquí la cabeza se impone ante el objeto, lo revienta, lo aplasta y al final queda glorificada ante este carro que por muy objeto de deseo que sea, es solo un producto de un sistema capitalista".



Ante esto Internet comenzó a reaccionar de distintas maneras. Primero, estuvieron aquellos que lo felicitaron por su obra de arte y otros, comenzaron a acusarlo de plagio debido a que en el pasado ya se habían creado piezas similares.

"Lo sólido y eterno se impone sobre lo frágil y efímero, me encanta", "Puro plagio", "Es hermoso", "Aplastante propuesta", "No es nada original, no sé qué le ven de especial", "Yo ya había visto obras así, no eres el primero en hacerlo, así que no te emociones", "No es arte", "Ojala lo vea Elon Musk, jaja a mi sí me gustó", "Fan de esto", y "El Tesla literal no soportó, es buen concepto", es lo que expresaron.



Chavis Mármol respondió en Instagram a los ataques diciendo que de hecho no "invento nada nuevo" y explicó cuáles fueron las obras que lo inspiraron a hacer la suya. Al final, dejó en claro que su único propósito era "trollerar" a Elon Musk debido a la nueva planta automotriz que creará en México.

Hasta ahora el famoso empresario y dueño de SpaceX no ha comentado nada al respecto de la destrucción de uno de sus autos en forma de protesta.



¿Qué piensas de esta obra de arte de la cual todo el mundo está hablando en redes? Dinos en los comentarios.