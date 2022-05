Elon Musk al fin dio su opinión sobre el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard

El protagonista de ‘Piratas del Caribe’ y la actriz de ‘Aquaman’ se encuentran a la espera del veredicto final, esto luego de varios días de escuchar el testimonio de diversas personas.

Cabe destacar que la batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard tuvo a polémicos testigos que sorprendieron tanto al público como a la jueza a cargo, Penney Azcarate.

Por ejemplo, Alejandro Romero, antiguo portero del edificio donde habitaban Johnny Depp y su ex esposa, ofreció su testimonio mientras conducía su vehículo y vapeaba.



Por otro lado, la supermodelo Kate Moss fue una de las celebridades que testificó a favor de Depp en el mediático juicio y aseguró que "nunca la empujó".

“Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Regresó corriendo (Johnny Depp) para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica. Él nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras”, fue parte del testimonio de la famosa.

Elon Musk opinó sobre el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard

A pesar de que el CEO de Tesla se encontraba en la lista de testigos que darían su versión de los hechos a favor de Heard, su presencia en la corte de Fairfax, Virginia no ocurrió y hasta entonces se había mantenido reservado al respecto.

No obstante, a través de su cuenta de Twitter el 27 de mayo de 2022, Elon Musk realizó un comentario sobre la batalla legal de la que fue su pareja con Johnny Depp.

“Espero que ambos sigan adelante. En su mejor momento, cada uno de ellos es increíble”, fue el mensaje que el accionista de Twitter escribió al respecto.



Elon Musk manifestó su opinión en un posteo de Lex Fridman, un científico investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que publicó sus conclusiones sobre el juicio.

Elon Musk y Amber Heard fueron pareja

Entre 2017 y 2018, una vez terminada su relación con Johnny Depp, Amber Heard mantuvo una relación pública con el empresario, Elon Musk y, en diversas ocasiones, las cámaras captaron a la pareja en vacaciones, citas y salidas nocturnas.

Al respecto, en una entrevista para 'The Hollywood Reporter', la intérprete (de ahora 36 años) comentó que su relación con con Musk fue posible gracias a que "tenían muchas cosas en común".

“Elon y yo teníamos una hermosa relación y ahora tenemos una hermosa amistad, la cual se basó en nuestros valores”, aseveró Heard.

¿Johnny o Amber podrían ir a la cárcel luego del juicio?

Tras 15 meses de matrimonio, en mayo de 2016, Amber Heard presentó una demanda de divorcio y una orden de restricción en contra del protagonista de ‘Sombras tenebrosas’.

Cinco años después de su separación legal (la cual ocurrió en 2017), la pareja se encontró en una corte de Fairfax, Virginia, donde se llevó a cabo una batalla por la demanda de difamación que Johnny interpuso en contra de Heard.



Debido a todos los señalamientos que se realizaron durante el juicio, que fue televisado, usuarios de Internet se preguntan qué sucedería si Johnny o Amber ganan el proceso y si alguno podría ir a la cárcel.

En una entrevista para Univision Noticias, el abogado Vance Owen explicó que este litigio se trata de un hecho civil, por lo que ninguno de los actores está en riesgo de ir a prisión.

“Este caso no es un caso penal, es un caso civil, se trata de dinero. (...) Este no es un caso penal, nadie está en riesgo de ir a la cárcel”, destacó.

Johnny Depp ofreció un concierto mientras espera el veredicto final en su juicio contra Amber Heard

Se espera que el martes 31 de mayo de 2022, el jurado otorgue su veredicto final y, mientras esto sucede, Depp viajó a Sheffield, Reino Unido, donde se unió al concierto que dio su amigo, Jeff Beck.

Lo que se trató de una sorpresa para el público de Beck, fue captado por las cámaras presentes y se volvió tendencia en redes sociales.

