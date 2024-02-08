Estados Unidos lanzará una nave hacia la Luna en San Valentín: por esta razón hará historia

Video El Cometa Diablo 'rozará' la Tierra muy pronto: es tres veces más grande que el Monte Everest

El próximo 14 de febrero no solo será el más romántico del año, según quienes celebran San Valentín, también nos traerá un importante momento para la exploración espacial privada. Un par de empresas, de la mano de la NASA, lanzarán una nave no tripulada a la Luna. Estos son los detalles al respecto.

Empresas estadounidenses lanzarán una misión a la Luna en San Valentín

PUBLICIDAD

SpaceX e Intuitive Machine prevén que el Día del Amor y la Amistad 2024 sea cuando su misión lunar, IM-1, salga hacia su destino. Así lo anunciaron las empresas privadas el pasado 5 de febrero, según reportó ‘Space’.

En específico, el horario que tienen previsto son las 00:57 horas de Florida (5:57 en el huso horario GMT). La nave despegará desde el Centro Espacial Kennedy, ubicado en el mencionado estado americano.

Odysseus es el nombre de la nave, que está conformada por el módulo de alunizaje Nova-C, creado por Intuitive Machines, fijado a la parte superior de un cohete de SpaceX.

In coordination with @SpaceX, our IM-1 mission launch is targeted for a multi-day launch window that opens no earlier than 12:57 a.m. Eastern Standard Time on February 14th from Launch Complex 39A at @NASA Kennedy Space Center in Florida.https://t.co/I4rIKcGaTk pic.twitter.com/qxEhicI80h — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 5, 2024



Se espera que el Nova-C llegue a un cráter cerca del polo sur de la Luna el próximo 22 de febrero, lo que la convertiría en la primera de carácter privado en tocar el suelo lunar.

En caso de que las condiciones meteorológicas imposibiliten el lanzamiento el 14 de febrero, se volverá a intentarlo los días 15 y 16.

Si en ninguna de estas oportunidades se logra el objetivo, se aplazará a marzo de 2024.

El despegue de la misión IM-1 se podrá ver a través del sitio web de la NASA, así como su aplicación y NASA+.

NASA mandará equipo científico en misión lunar privada

Otro de los aspectos que hacen tan importante a la misión de SpaceX e Intuitive Machine es que en su interior llevará hardware científico de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos.

Esto, como parte de la iniciativa CLPS (Servicios comerciales de carga útil lunar) de la NASA, que busca ayudarse de la iniciativa privada para avanzar en la exploración lunar.

PUBLICIDAD

La agencia espacial no detalló qué equipos llevará la misión IM-1, pero sí explicó que servirán estudiar las interacciones entre el clima espacial y la superficie lunar, la radioastronomía, las tecnologías de aterrizaje de precisión y un nodo de comunicación y navegación para futuras tecnologías de navegación autónoma.

We’re looking forward to the next launch in our Commercial Lunar Payload Services initiative. @Int_Machines’ first lunar mission will carry six NASA instruments that will investigate the lunar environment & test technologies for @NASAArtemis missions https://t.co/tB2rf05Ogx pic.twitter.com/khxsm0Rpom — NASA Moon (@NASAMoon) February 1, 2024



Hay que resaltar que la NASA pagó más de 100 millones de dólares a Intuitive Machine para que sus aparatos viajen a bordo de su módulo de alunizaje.