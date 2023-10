Frases que todo 'Godín' ha usado en sus mails para disimular su enojo: "Respetuosamente"

Para saber si esta frase oculta enojo o no, hay que tomar en consideración el contexto en el que se usó. Si llega en correo cualquiera, no es más que una despedida cualquiera, pero, si llega después de un largo intercambio de correos, en el que ninguno de los dos parece lograr lo que quiere, lo más probable es que el remitente no tena la menor intención de quedarse al pendiente.