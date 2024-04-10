El Cometa Diablo ya se puede observar desde la Tierra, ¿hasta cuándo será visible?

Video Todo sobre el cometa diablo que ‘rozará’ la Tierra en abril y es más grande que París

El Cometa Diablo, un espectáculo celeste que ocurre cada 71 años, se encuentra en su trayectoria cercana a la Tierra, y los cielos mexicanos tendrán el privilegio de presenciarlo durante este año 2024.

Este cometa, también conocido como 12P/Pons-Brooks, es uno de los cuerpos celestes más brillantes de nuestro sistema solar y supera tres veces el tamaño del monte Everest con más de 30 kilómetros de diámetro.

El cometa 12P/Pons-Brooks, que se dirige a su próximo perihelio el 21 de abril, es cada vez más brillante. La coma verdosa de este cometa periódico de tipo Halley es relativamente fácil de observar con telescopios pequeños. Sin embargo, la cola azulada de iones que se desprende ahora de la coma del cometa activo y que es azotada por el viento solar, es tenue y difícil de seguir. Imagen NASA

¿Hasta cuándo podremos admirar este fenómeno astronómico?

PUBLICIDAD

Los astrónomos indican que el Cometa Diablo comenzará a acercarse a la Tierra desde este abril del 2024.

Según René A. Ortega Minakata, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, se estima que será visible en todo el territorio mexicano, y la fecha ideal para su observación será el 21 de abril, cuando alcance su máximo acercamiento al Sol.

Sin embargo, este espectáculo celestial podrá apreciarse desde una semana antes hasta una semana después de esa fecha, es decir, del 14 al 30 de abril.

Otra información que refiere a la NASA, asegura que el cometa alcanzará su punto más cercano a la Tierra en junio, por lo que podría verse mejor en entonces, sin embargo no podrá verse en el hemisferio norte.

¿Cómo ver el cometa Diablo?

Para disfrutar plenamente de este evento, se recomienda buscar un lugar con completa oscuridad, alejado de la contaminación lumínica de las ciudades. Además, el uso de telescopios o binoculares permitirá apreciar los detalles del Cometa Diablo en toda su magnificencia.

Imagen Shutterstock

¿Cómo identificar al Cometa Diablo?

Este cuerpo celeste tiene características únicas que lo distinguen. Está formado principalmente por hielo y su cola está llena de gas, adoptando una forma similar a cuernos. Actualmente, se considera que su tamaño es tres veces mayor que el Monte Everest y está catalogado como un criovolcán.

A pesar de su apariencia imponente, no representa ningún riesgo para la vida terrestre. A lo largo de los siglos, ha aparecido en los cielos de diversos países sin que se haya registrado una cercanía peligrosa con la Tierra.

PUBLICIDAD

La próxima vez que regresará a la Tierra será hasta 2095, así que no te lo puedes perder antes de que continúe con su órbita.