Espacio exterior

¿Llegamos a la Tierra a través de polvo cósmico? Científicos exploran nueva teoría del origen de la vida

Nuevas investigaciones postulan que puede haber vida viajando a través del polvo cósmico a otras galaxias

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Tania Caballero's profile picture
Por:Tania Caballero
Video Los ovnis sí existen: todas las veces que el gobierno lo ha confirmado y cómo nos protege de ellos

Un estudio publicado a principios de febrero por Z. M. Osmanov de la Escuela de Físicas de la Universidad Libre de Tiflis, en Georgia, Estados Unidos arroja una nueva teoría sobre el origen de la vida en nuestro planeta y es que pudimos llegar desde otros mundos a través de polvo cósmico.

Hasta este momento han existido diversas teorías sobre cómo llegamos a la Tierra y cada una tiene sus aportaciones científicas y es valiosa para las futuras investigaciones del cosmos, siendo las posibilidades muy variadas.

La Tierra algún día se quedará sin oxígeno
La Tierra algún día se quedará sin oxígeno
Imagen Getty Images

¿Qué dice la nueva teoría sobre el origen de la vida?

PUBLICIDAD

El estudio de Osmanov postula que el polvo cósmico podría ser el vehículo a través del cual la vida se esparce por el universo, un proceso conocido como panspermia, que sugiere que la vida en nuestro planeta podría haber comenzado su viaje desde otros rincones del cosmos.

Más sobre Espacio exterior

Un cometa se acerca a nuestro planeta y será un espectáculo único: cuándo y en dónde será visible
2 mins

Un cometa se acerca a nuestro planeta y será un espectáculo único: cuándo y en dónde será visible

Cultura Pop
¿La aparición de 7 soles en China es una señal del Apocalipsis? Científicos explican qué pasó
3 mins

¿La aparición de 7 soles en China es una señal del Apocalipsis? Científicos explican qué pasó

Cultura Pop
El ‘cometa del siglo’ se aproxima a la Tierra: fecha para verlo y qué esperar del C/2023 A3
3 mins

El ‘cometa del siglo’ se aproxima a la Tierra: fecha para verlo y qué esperar del C/2023 A3

Cultura Pop
Día Mundial del Ovni: ¿Por qué se celebra el 2 de julio y cuál es su conexión con el caso Roswell?
2 mins

Día Mundial del Ovni: ¿Por qué se celebra el 2 de julio y cuál es su conexión con el caso Roswell?

Cultura Pop
El asteroide 'Asesino de planetas' rozará la Tierra en los próximos días, ¿qué tan peligroso es?
2 mins

El asteroide 'Asesino de planetas' rozará la Tierra en los próximos días, ¿qué tan peligroso es?

Cultura Pop
La estrella T Coronae Borealis explotará y tendrá un brillo sin igual: Cuándo y cómo verla
2 mins

La estrella T Coronae Borealis explotará y tendrá un brillo sin igual: Cuándo y cómo verla

Cultura Pop
Se aproxima una lluvia de estrellas que ocurre cada 33 años: cuándo y dónde ver las Eta Corónidas
2 mins

Se aproxima una lluvia de estrellas que ocurre cada 33 años: cuándo y dónde ver las Eta Corónidas

Cultura Pop
6 planetas harán un ‘desfile’ y será visible desde la Tierra: cuándo será la alineación planetaria
2 mins

6 planetas harán un ‘desfile’ y será visible desde la Tierra: cuándo será la alineación planetaria

Cultura Pop
El cielo de España y Portugal se ilumina de azul en plena noche: ¿Fue un meteorito o un cometa?
2 mins

El cielo de España y Portugal se ilumina de azul en plena noche: ¿Fue un meteorito o un cometa?

Cultura Pop
Tiktoker capta dos soles al mismo tiempo y el video desconcierta a las redes sociales, ¿es real?
2 mins

Tiktoker capta dos soles al mismo tiempo y el video desconcierta a las redes sociales, ¿es real?

Cultura Pop

La investigación propone que partículas de polvo portadoras de vida podrían haber 'escapado' de la atracción gravitacional de otros planetas.

Al ser impulsadas por la presión de la radiación solar y su velocidad inicial, estas partículas podrían dejar su sistema estelar de origen y dispersarse a otros lugares del universo, lo cual explicaría que exista agua en asteroides o incluso en la Luna.

Las partículas de polvo, según los cálculos, podrían alcanzar hasya 105 sistemas solares en un período de 5 mil millones de años. El viaje al sistema solar más cercano podría llevarles 9 mil años solamente, en vez de millones de años.

Vida podría viajar en el polvo cósmico espacial
Vida podría viajar en el polvo cósmico espacial
Imagen Unsplash

¿Qué es la panspermia?

La palabra como tal viene del griego 'pan' (todo) y 'esperma' (semilla), y la definición dice que es una hipótesis que propone que la vida existe en todo el universo, distribuida por polvo espacial.

¿Por qué podría ser cierta esta teoría?

Los científicos se preguntan si es posible que surgiera la vida de forma natural en nuestro planeta hace 3.5 mil millones de años, tan sólo 500 millones de años después de la formación del planeta.

¿Por qué es importante e interesante este estudio?

Esta nueva investigación lleva a los expertos a pensar que podría haber una vasta cantidad de planetas albergando formas de vida primitiva, dispersas a través de polvo cósmico, sobre todo porque también han manifestado que existe la posibilidad de que existan planetas colisionando entre ellos, los cuales podrían emitir aún más partículas de este tipo en el espacio.

PUBLICIDAD

Algunos científicos piensan que, aunque la vida sólo está confirmada actualmente en nuestro planeta, la vida extraterrestre es plausible y podría ser confirmada a través de este tipo de investigaciones.

Imagen Getty Images
Relacionados:
Espacio exteriorPremio Lo NuestroCienciaEntretenimientoGalaxias, Meteoritos y PlanetasTeorías conspirativas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD