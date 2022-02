Canciones (y sus historias) que nacieron por una infidelidad: ‘Él me mintió’ es una de ellas

Aun cuando la infidelidad es uno de los episodios más desagradables de una relación, hay que admitir que gracias a ella tenemos grandes canciones en nuestro repertorio musical.

Aquí te contamos la historia detrás de estos éxitos que fueron inspirados en una transición.

‘Mírala, míralo’ de Alejandra Guzmán

En el caso de ‘La reina de corazones’, ‘Hey, Güera’ no fue el único sencillo en el que expresó un desamor de la artista.

'Mirala, míralo', de 1993, surgió tras sufrir una infidelidad por parte del padre de Frida Sofía, Pablo Moctezuma. Así lo explicó David Blasco, hijo del productor de la cantante, en una entrevista para ‘Ventaneando’ (2021).

De hecho, Alejandra se enteró del amorío de su pareja con otra mujer cuando un día llegó a su casa y los encontró teniendo relaciones ahí mismo:

“Ya había nacido Frida Sofía y son cosas de pareja que a veces pasan, pero ésta es real, visceral, cantada. Ella llegó destrozada y contó esta historia, el que la escucha es mi padre, el compositor y el letrista”.



Así fue como surgió la letra de esta icónica canción de ' La Guzmán', la cual en varias estrofas insinúa el lamentable evento que pasó Alejandra Guzmán al verlos juntos:

"Mírala, mírala, mírala; como se agita, como pide más. Muere y renace de entre las cenizas volviéndolo a encelar. Entro casi de puntillas y en plena penumbra. La hoguera encendida de mis pesadillas. Míralo, míralo, míralo; tan orgulloso tan sentimental pidiendo música rosa, lo mismo que a mí me hace cantar. En la puerta hipnotizada de mi propia casa. No puedo creerlo por más que lo veo".

‘Labios compartidos’ de Maná

Fher Olvera escribió la letra de este éxito del 2006, dado que él mismo pasó por una infidelidad que le costó una relación de ocho meses, así lo dio a conocer durante una entrevista para ‘Los 40 principales’ en el año de su lanzamiento:

"Estaba pensando en escribir [Labios compartidos] porque uno de mis mejores amigos lo estaba viviendo, pero no me aventaba. Hasta que empezó a pasarme algo similar y me salió del alma".



Gracias a esta experiencia, hoy en día cantamos a todo pulmón este coro:

"Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios. Que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor. Ya no puedo compartir tus labios".

‘Él me mintió’ de Amanda Miguel

Una de las melodías más populares de Amanda Miguel es esta canción de 1981, la cual habla de una mujer traicionada por un hombre.

Curiosamente, en un video en redes sociales en el que contestó diversas preguntas de sus fans, la estrella argentina explicó que el tema estaba dedicado “a todas las mujeres que nos han mentido, incluyéndome”.

Y es que, tanto Amanda como Diego, llegaron a admitir que el recién fallecido cantante sí fue infiel durante su relación y esto ocurrió en varias entrevistas.

Una de ellas fue durante una conferencia de prensa que los artistas dieron, en 2018, con motivo de su gira en conjunto.

“Tenía una computadora, pero ayer saliendo del estudio, uno de mis colaboradores la dejó sobre la cajuela del coche y yo me arranque y la dejé ahí. Vaya a saber a dónde fue a volar…” contó Diego a lo que una reportera le preguntó si no tenía algún material prohibido almacenado en ella y aunque él lo negó Amanda opinó al respecto “Sobre todo no quiere que yo lo vea”. Él volvió a negar y su esposa comentó: “Mi esposo ahora es más que fiel, aprendió la lección”.



Afortunadamente, esta pareja de famosos logró arreglar sus diferencias y seguir adelante con su relación.

"Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. No me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara. Él me mintió, él me mintió. Era un juego y nada más. Era sólo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió".