¿’Él me mintió’ está inspirada en Diego Verdaguer? La historia detrás de la emotiva canción

Los cantantes estuvieron juntos durante 46 años y fueron una de las parejas más populares en el mundo de la farándula. Incluso, antes de su muerte el 27 de enero de 2022, Diego Verdaguer le dedicó un emotivo mensaje a Amanda Miguel en sus redes sociales.

En más de una ocasión, el intérprete argentino aseguró que su esposa era el amor de su vida, y como fruto de su matrimonio nació Ana Victoria, quien siguió los pasos de sus progenitores en el mundo de la música y además ahora es madre del pequeño Lucca.

La historia de amor entre Amanda Miguel y Diego Verdaguer

Sólo la muerte pudo separar a los dos enamorados, quienes se conocieron en Argentina. Según relató Amanda Miguel en entrevista con Omar Chaparro, Verdaguer consideraba “amor a primera vista” su encuentro con ella.

“Él dice que cuando me vio dijo ‘ella va a ser mi esposa’. Yo sentí bien bonito cuando lo conocí, muy bonito. Me encantaba su modo porque era súper tierno, era súper cariñoso”, afirmó en 2020.

¿Diego Verdaguer le fue infiel a Amanda Miguel?

No es un secreto que en los inicios de su relación Diego Verdaguer le fue infiel a Amanda Miguel. Por su parte, la famosa recalcó que ella “nunca” cometió una falta a su esposo.

“Yo sería incapaz, yo a mi marido nunca le he sido infiel, nunca le sería infiel. Mi marido de repente me ha hecho cada cosa que Dios mío, de verás, y lo he perdonado. Yo no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia como quiera que sea, verdad. Pero Diego ha hecho cosas que yo jamás le haría”, dijo a Chaparro.



En entrevista para ‘El minuto que cambió mi destino’, el argentino señaló que en varias ocasiones mantuvo romances extramaritales; no obstante, la pareja logró superar esa época.

“Yo me confesé con mi esposa, yo sí la engañé a mi mujer”, confesó Verdaguer. “Yo nunca tuve una relación larga con nadie, más que con Amanda Miguel, pero sí tuve algunas circunstancias de romances pasajeros”, comentó.

¿La canción 'Él me mintió' está dedicada a Diego Verdaguer?

Una de las melodías más populares de Amanda Miguel es ‘Él me mintió’, la cual habla de una mujer traicionada por un hombre. En un video donde contestó diversas preguntas de sus fans, la estrella argentina explicó a quién le escribió el tema.

“A todas las mujeres que nos han mentido, incluyéndome”, dijo la cantante.



Además, en entrevista para Univisión en 2018, el compositor admitió que Amanda le “cantó un poco” el tema debido a sus infidelidades en los inicios de su romance.

“La gente cree que Amanda me la canta a mí y sí me la cantó un poco. Yo fui un poco pícaro al principio; siempre amé a mi mujer profundamente, pero de repente era ojo alegre. (...) Supe entender a tiempo y mi mujer es inteligente y supo entender que la amo profundamente y dejó de lado esas realidades”, puntualizó.