Artista recrea a personajes de Marvel y DC como si fueran héroes plus size y lucen increíbles

Los superhéroes del MCU y DC Comics se han vuelto cada vez más populares gracias al cine. Estos personajes ficticios que se dedican a salvar a la humanidad con sus poderes, se caracterizan por ser esbeltos y musculosos pero... ¿Cómo lucirían si fueran tallas plus size?

Matty Blades, el artista que mostró a los superhéroes con tallas plus size

Quien respondió a esta pregunta fue el artista de Inteligencia Artificial, Matty Blades , pues recientemente publicó una de sus últimas series de ilustraciones que tiene como protagonistas a dichos personajes.

Aunque en el pasado pudimos ver a los superhéroes dibujados al estilo de Tim Burton gracias a otro ilustrador , esta propuesta resulta interesante, pues confirma que no existe un solo tipo de cuerpo, sino que todos son únicos y válidos, tanto así que los poderosos seres de Marvel y DC lucen increíbles sin importar sus medidas.

El creador digital responsable tituló a su serie 'Super Sized Superheroes' (‘Superhéroes a lo grande en español’), la cual está conformada por más de una decena de dibujos creados con ayuda de la Inteligencia Artificial, herramienta que incluso ha sido utilizada por TikTok mediante filtros.

En noviembre pasado, Matty Blades publicó su primera creación, mostrando a Hulk con una mayor masa corporal. Esto le encantó a sus más de 10 mil seguidores y fue cuando comenzó a trabajar en otros superhéroes.

Algo que los caracteriza además de sus caras redondas, cabezas pequeñas y piernas anchas, es que sus manos resultan ser las extremidades más pequeñas de todo su cuerpo, lo cual se puede notar en Star Lord, La Viuda Negra y hasta Groot.

Internautas quedaron encantados con sus ilustraciones plus size de Marvel y DC Comics

El creador digital fue felicitado de manera remarcable por otra de sus obras, es decir mostrar a una curvilínea Mujer Maravilla. Dicho resultado, fue tan bien recibido que la describieron como una "mujer perfecta" en la sección de comentarios.

"Bravo me encanta", "Es la mujer perfecta porque representa a miles de cuerpos reales", "Wonder Woman luce hermosa", u "Obsesionada con Wonder Woman plus size, es muy linda", son algunas opiniones.



Aquí la princesa Diana no esconde su figura y deja ver su cuerpo tal y cómo es, lo cual es capaz de empoderar a las personas.



Algo interesante del trabajo de Matty Blades, es que trata de respetar los trajes de los superhéroes lo más posible al modificarlos en cosas pequeñas, lo cual resalta sus ropas ajustadas.

El ilustrador de 'Super Sized Superheroes', tuvo una gran prioridad por mostrar a personajes de Batman como el Guasón, Catwoman, El Acertijo y el mismísimo salvador de Ciudad Gótica con cuerpos grandes.

Un detalle que le encantó a sus seguidores, es que incluso algunos de ellos tienen ropas que no son de su talla, por lo cual su estómago queda un poco visible tal y como es el caso de el Guasón, quien no deja de lucir malvado.

Sus personajes plus size también causaron controversia en Internet

A pesar del apoyo que está recibiendo la serie de imágenes especialmente en Instagram, Matty Blades se enfrentado a duras críticas.

Internautas señalan que los superhéroes y villanos plus size "glorifican la obsesidad", lo cual apuntan es algo malo.



Ante esto, rápidamente salieron a su defensa varios de sus seguidores esclareciendo que Matty está logrando que más personas se identifiquen con estos superhéroes gracias al body positive.

Como pudiste notar el artista retrató una mayor cantidad de hombres, debido a que existen más superhéroes masculinos, lo cual lo distingue de muchos creadores que únicamente se enfocan en compartir cuerpos femeninos.

Matty Blades ha recibido peticiones para continuar mostrando superhéroes plus size

Aunque Matty ha retratado a más de una decena de superhéroes y villanos, cada vez es más común leer en su Instagram peticiones para que muestre a otros como Flash, Linterna Verde, Daredevil o Namor, quien se volvió uno de los personajes favoritos gracias a la cinta 'Wakanda Forever'.

Sin embargo, por el momento él no ha confirmado si realizará una cuarta parte de su obra, la cual es esperada por una gran cantidad de personas en redes sociales.