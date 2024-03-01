Los impresionantes eventos astronómicos que veremos en marzo 2024: habrá una luna de gusano y un eclipse prenumbral

Video El Cometa Diablo 'rozará' la Tierra muy pronto: es tres veces más grande que el Monte Everest

Si bien todos los meses hay eventos astronómicos, marzo se distingue por tener una amplia variedad de ellos, los cuales cautivarán a todos los ojos que se posen en el cielo y despertarán la curiosidad sobre el universo. A continuación, te explicaremos cuáles son los que se presentarán y sus respectivas fechas.

Luna nueva -10 de marzo

La Luna Nueva es una fase lunar en la que dicho satélite natural se encuentra en una posición entre la Tierra y el Sol, de modo que el lado iluminado de la Luna no es visible desde la Tierra. En otras palabras, la cara visible de la Luna está completamente en sombra.

Durante esta fase, la Luna parece "desaparecer" del cielo nocturno, ya que solo se ve un disco oscuro en lugar de su característica forma luminosa. Además, marca el comienzo de un nuevo ciclo lunar y generalmente es el momento en el que la Luna se encuentra más cerca del Sol en el cielo, por lo que suele ser difícil de observar sin ayuda de un telescopio.

Equinoccio de primavera - 19 de marzo

El Equinoccio es el momento en que el día y la noche tienen igual duración en todos los puntos del planeta a excepción de los polos. De acuerdo con la revista digital 'UNAM Global', durante la primavera la Tierra se sitúa más lejos del Sol, pero su inclinación axial hace que México reciba más luz solar, mientras que en el invierno se reduce la luz porque el planeta está más alejado del Sol.

Visivilidad del planeta Mercurio -20 de marzo

El planeta Mercurio es un planeta interior y generalmente es más difícil de observar que los planetas exteriores debido a su proximidad al Sol, pero este 20 de marzo será la excepción, pues el astro podrá verse a simple vista. Para maximizar las posibilidades de ver a Mercurio en marzo de 2024, los observadores deberían buscarlo en el horizonte este poco después de la puesta del Sol o en el horizonte oeste poco antes del amanecer.

Debido a su órbita rápida alrededor del Sol, Mercurio puede ser visible durante un corto período de tiempo antes de que se pierda en el resplandor del Sol o en el horizonte.

Luna de gusano - 25 de marzo

La luna de gusano es el nombre dado a la Luna llena que ocurre en el mes de marzo y el término proviene de la aparición de gusanos en el suelo, lo cual señala el inicio de la primavera. De hecho, el 25 de marzo, se espera que tenga lugar una de estas en el cielo, la cual será un espectáculo espectacular. Se recomienda a los observadores que salgan a un área con poca contaminación lumínica para apreciarla mejor.

Eclipse prenumbral lunar - 25 de marzo

Sorpresivamente la luna de gusano no será el único evento que se presente ese día, sino también un eclipse penumbral lunar, donde el satélite pasará a través de la penumbra de la Tierra y que podrá ser visible en lugares como América, África, Australia (este) y Europa (oeste).

