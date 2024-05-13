¿Las auroras boreales causadas por una tormenta solar son peligrosas? La ciencia responde

Video ¿Qué es la tormenta geomagnética que provocó auroras en México y cuándo será la siguiente?

Desde el 2023 han ocurrido ciertos fenómenos en el espacio y, particularmente, en la superficie solar, que han causado que se vea un espectáculo en el cielo que hace muchos años no se veía en ciertas partes del mundo: las auroras boreales.

El pasado fin de semana, miles de personas quedaron facinadas por la belleza de estas luces naturales; sin embargo, su presencia en países donde normalmente no se ven también ha desatado preocupación e incertidumbre. Pero, ¿las auroras boreales representan algún peligro?

memes de auroras boreales Imagen Facebook: Demoniaca

¿Cómo se forman las auroras boreales?

PUBLICIDAD

Las tormentas magnéticas, geomagnéticas o solares son fuertes perturbaciones del campo magnético de la Tierra, causadas por erupciones solares que pueden durar desde algunas horas hasta varios días.

El Sol emite partículas constantemente, debido a que su presión es mayor que la que hay en el espacio que la rodea, por lo que las partículas pueden 'escapar' y acelerarse, se agrupan y se suman al viento solar, alcanzando objetos cercanos a su sistema (como la Tierra), explica la revista 'National Geographic'.

Imagen Shutterstock.com

Cuando las partículas solares se acercan a la Tierra, son atraídas por el campo magnético terrestre (como un imán) e interactúan después con las moléculas de oxígeno y nitrógeno de la atmósfera, haciendo que alcancen estados de alta energía, la cual expulsan en forma de fotones (partículas que producen luz). Dependiendo de la longitud de onda y la intensidad de éstos, la luz puede ser de un color u otro y el cielo aparecerá teñido de diferentes tonos.

Usualmente, el campo magnético de la Tierra atrae el viento solar hacia los polos, por esta razón es que las auroras boreales aparecen más en estas regiones.

Aurora boreal Imagen Unsplash

¿Por qué se ven auroras boreales en países donde normalmente no aparecen?

Durante una tormenta geomagnética, como la que ocurrió el pasado viernes 10 de mayo (que fue del grado máximo de una tormenta solar), suceden en el Sol fuertes procesos de 'reconexión magnética' que hace que más partículas sean liberadas junto con plasma, lo cual crea un viento solar más denso de lo normal, que, al llegar a la Tierra, interactúa más fuerte con su campo electromagnético, alterándolo y provocando que las partículas no sean completamente 'redirigidas' a los polos, por lo que pueden permanecer en otras zonas de la atmósfera e interactuar también ahí con el oxígeno y el nitrógeno.

PUBLICIDAD

Además de aparecer en otros lugares, las auroras boreales también se han visto en colores inusuales como rojo o violeta, gracias a esta interacción con los elementos.

Auroras boreales en México Imagen X

Así reaccionaron los internautas ante la aparición de auroras boreales

Usuarios de diferentes redes sociales compartieron imágenes de las auroras boreales que pudieron apreciar desde distintos países como México (donde hace 170 años que no se veían), Canadá y España durante el fin de semana del 10 al 12 de mayo de 2024.

captura meme de Los Simpson sobre las auroras boreales Imagen Facebook



Aunque la mayoría de los usuarios de Facebook, Instagram y X (antes Twitter) se mostraron maravillados ante el espectáculo celeste, estas fotografías también despertaron miedo e incertidumbre entre una parte de la población mundial.

memes de auroras boreales Imagen Facebook

Muchos subieron memes para expresar su temor ante la aparición de estas luces, ya que hay teorías conspirativas que hablan sobre el calentamiento global y el fin del mundo.

memes sobre auroras boreales Imagen Facebook

¿Son peligrosas las auroras boreales?

Es normal que la actividad del Sol se modifique con el paso del tiempo, ésta varía en función de unos ciclos solares que duran entre 10 y 12 años. Al llegar al final de ellos, la actividad solar se hace más fuerte y es completamente natural.

Justamente, el ciclo solar en el que estamos está teniendo justo ahora su máximo nivel, por lo que estaremos experimentando fuertes vientos solares que harán que este tipo de fenómenos aparezcan en los próximos meses.

Por lo que la respuesta es no, como tales, las auroras boreales no representan ningún peligro tangible para el planeta Tierra o la humanidad.

memes de auroras boreales 2 Imagen Facebook

¿Cuáles son los efectos de las auroras boreales en la Tierra?

Aunque las auroras boreales no representan un peligro, existen otros efectos de las tormentas geomagnéticas que ocurren en la superficie del Sol que pueden provocar fallas en los satélites cercanos o redes eléctricas.

PUBLICIDAD

Incluso, SpaceX (empresa espacial de Elon Musk) ya había dado a conocer que algunos de sus satélites que se encuentran en el espacio habían sido "chamuscados" por la fuerte actividad solar, que el pasado viernes 10 de mayo alcanzó su nivel extremo (5G).

memes sobre las auroras boreales Imagen X



Las tormentas solares tienen el potencial de interferir con las comunicaciones y la navegación lo que podría resultar en errores en los datos y mal funcionamiento de equipos como computadoras, celulares o sistemas de navegación GPS.

Según el astrónomo José Maza, las corrientes inducidas por estas tormentas también podrían generar sobrecargas en transformadores y líneas de transmisión, lo que conllevaría a cortes de energía y daños en los equipos electrónicos, por lo que a muchos internautas les preocupa quedarse sin luz o sin Internet, aunque aún no se han emitido alertas al respecto por las instituciones especializadas en este campo.