Cuándo podremos ver la próxima Luna Rosa: el origen de su nombre y tips para verla mejor

Video ¿Qué es la ‘Luna Rosa’ de abril que iluminará el cielo y cómo verla?

Tras el eclipse del 8 de abril y el paso del Cometa Diablo cerca de la Tierra, los eventos astronómicos continúan marcando el año 2024. El próximo fenómeno que atraerá nuestra atención hacia el cielo es la Luna Rosa.

¿Por qué la Luna Rosa se llama así? ¿Realmente se ve de ese color?

PUBLICIDAD

Este evento, ampliamente conocido, ocurre cada año y este abril no es la excepción. A pesar de su nombre, la Luna Rosa no adquiere realmente un tono rosado, como sugiere su apodo. Según el portal 'Space.com', su denominación no está relacionada con su color, sino más bien con el nacimiento de las flores silvestres, como la phlox subulata (o flox musgoso), al comienzo de la primavera. Estas flores, que varían en tonos que incluyen el rosa y el magenta, florecen en países como Estados Unidos y Canadá.

Flox musgoso Imagen Imagen creada con IA



La Luna Rosa también es conocida con otros nombres, especialmente entre las tribus costeras, como: Luna de Hierba Brotante, Luna de Huevo y Luna de Pez. Este último sobrenombre se deriva del fenómeno en el que el sábalo, un tipo de pez, nada río arriba durante este período para desovar.

Es interesante mencionar que los diferentes nombres que se la dan a esta luna están relacionados con las estaciones del año, el comportamiento animal o los cultivos, como es el caso de la famosa Luna de Gusano o la Luna Lobo.

Imagen The Grosby Group y Getty Images

¿Cuándo aparecerá la Luna Rosa en el cielo y en dónde podrá verse?

La Luna Rosa tendrá su máximo esplendor entre la noche del 23 al 24 de abril y aparecerá a las 7:49 p.m, de acuerdo al horario de verano del este de Norte América.

"La Luna aparecerá llena durante unos 3 días a esta hora, desde el lunes por la mañana hasta el jueves por la mañana", es lo que menciona la NASA en su portal oficial.



Esto quiere decir que si bien su brillo destacará tendrá su punto máximo una noche, aún podrá ser vista en el cielo dos veces más, por lo cual tienes una gran oportunidad de disfrutarla.

Algo destacado es que la Luna Rosa podrá verse en todo el mundo si no se presentan lluvias o nubes que la cubran. Si bien solo necesitas voltear la cabeza al cielo para apreciarla, siempre se recomienda acudir a un lugar libre de contaminación lumínica y contar con un telescopio o binoculares para poder observarla con todos sus detalles y a un mayor tamaño.

Imagen The Grosby Group



¿Qué opinas acerca de este próximo evento? Dinos en los comentarios.

PUBLICIDAD