Luna Rosa, las mejores fotos y videos que capturaron su belleza: te dejarán sin aliento

Video ¿Qué es la ‘Luna Rosa’ de abril que iluminará el cielo y cómo verla?

La Luna Rosa del 23 de abril que se presentó en este 2024 fue un espectáculo que no decepcionó a los amantes de la astronomía, y las personas no dudaron en documentar con sus celulares o cámaras su brillo.

Fotografías y videos más impactantes de la Luna Rosa

PUBLICIDAD

Este evento, que ocurre año con año, se destaca por presentarse en el inicio de la primavera, a la par del nacimiento de las flores silvestres como la phlox subulata (o flox musgoso), las cuales se encuentran en países de América del Norte y tienen tonos rosados y magentas.

Imagen The Grosby Group



Portales de astronomía como la NASA aseguraron que la denominada Luna Rosa aparecería alrededor de las 7 p. m., y fue entonces cuando los espectadores comenzaron a esperar con paciencia para ver su belleza.

Si bien la Luna Rosa no se torna de dicho color, muchos lograron fotografiarla o grabarla con lo que parecía un tono naranjado, como fue el caso del usuario de TikTok @dagoseiseiseis, quien aseguró que el astro se vislumbraba de dicha manera en Querétaro, México.



Es importante recordar que a comparación del eclipse del pasado 8 de abril, la Luna Rosa pudo verse en todo el mundo y la siguiente imagen fue capturada en Singapur, país perteneciente al sudeste asiático, demostrando que a pesar de que las nubes en ocasiones tapaban el satélite destacó como pocas veces al año.

Imagen Getty Images

"Qué bonita se veía la Luna", "No pensé que la Luna Rosa fuera tan preciosa", "Esta irreal la luna", "Que brillo tiene OMG", "Literal es bellísima", "Me encantó ver esto", "Amo", "Parece una joya", "Qué gran espectáculo de la naturaleza es este", "Sin duda una de las más bellas del año", o "Qué hermosa se ve", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.



La Luna Rosa del 23 de abril de 2024 también fue capturada en videos impresionantes y los internautas hicieron por un tiempo viral el hasthag #lunarosa en todas las redes sociales.

@beeluck Full Moon Shenanigans acting like we forgot about her cuz it was Earth Day 😍🤩 🌎🌕☀️ Today I learned a pink moon is not in fact PINK but is named for the ‘moons correspondance with early springtime wildflowers’ 🫶🏽#pinkfullmoon #pinkfullmoon2024 #aprilfullmoon ♬ original sound - BeeLuck 🐝



Una de las fotografías más virales y bellas fue aquella tomada por Stefano Rellandini, quien logró capturar a la Luna Rosa posando junto a la Torre Eiffel ubicada en París, Francia.

Algo destacado es que si bien el monumento suele tener miles de luces encendidas en la noche, esta vez solo las inferiores estuvieron funcionando, lo cual le dio un mayor protagonismo a la luna.

Imagen Getty Images



Como era de esperarse, los fotógrafos, tanto principiantes como profesionales, documentaron su proceso para sacar el mejor ángulo de la Luna Rosa y, por supuesto, los fascinantes resultados que obtuvieron con ayuda de sus trípodes, cámaras y celulares.



Algo interesante es que algunas personas lograron capturar un tono inusual de la luna, dando la impresión de que sí era de color rosa, lo cual dejó impactado a Internet.

Imagen @Yui_togay / Twitter



Estas fotografías y videos de todo el mundo son un recordatorio de la belleza y la majestuosidad del universo que nos rodea y si tuviste la oportunidad de ver la luna rosa no dudes en comentarnos qué te pareció.

@vijaysorchard Pink Moon at North Hampton Beach, Nh. The "Pink Moon" is a term commonly used to refer to the full moon that occurs in April. Despite its name, the Pink Moon doesn't actually appear pink in color. The name comes from Native American traditions, where full moons were often named after natural events or characteristics associated with that time of year. The Pink Moon is named after the pink wildflowers, specifically the herb moss pink or wild ground phlox, which typically bloom in early spring. ♬ Overcome - Skott