Pareja es cubierta de billetes en plena boda y muy pocos entienden por qué: la tradición latina que se hizo viral

Video Estas tías arruinaron el vals de los novios por una tradición: ¿vale la pena?

Dependiendo de la época, la religión y el lugar, las bodas son acontecimientos muy relevante, en cuyas ceremonias se llevan a cabo diferentes tradiciones, como en Latinoamérica que es común dar dinero durante la fiesta.

Pareja boliviana se casa en Argentina y termina cubierta de dinero Imagen TikTok @limberg_n

Pareja sorprende en TikTok al estar cubierta de dinero durante su boda

La cuenta de TikTok de Limberg Nuñez, que se dedica a difundir las presentaciones que hace con su banda en fiestas, compartió hace unos días el video de una boda de una pareja de la comunidad boliviana que vive en Argentina, llamando la atención por la cantidad de dinero que recibieron.



La pareja aparece cubierta de pies a cabeza con billetes de diferentes denominaciones, los cuales fueron colocados por los invitados como regalo para la nueva vida que están por iniciar.

Además de tener billetes argentinos, también les pusieron pesos chilenos y hasta dólares norteamericanos. Cada invitado pasa y acomoda el dinero en la vestimenta de la pareja, para después tomarse la foto de recuerdo.



Como era de esperarse, el video se volvió viral y está por alcanzar el millón de visualizaciones, además de tener cientos de comentarios de usuarios que no comprenden la tradición, mientras otros aseguran que es muy poco dinero y otros más desean tener lo mismo en su boda.

“Qué feo, parece vestido”, “Ese matrimonio no va a durar porque se ve que el dinero es el interés y no el amor verdadero”, “Exageran”, “Si no me voy a casar así, quiero nada”, “En mi pueblo se hace con puro billete de 100 dólares”, “¿Con quién debo casarme para que me regalen todo en mi boda” y “Qué onda con la gente que los critica”, fueron algunos de los textos.

@limberg_n CONTEO DE DINERO creo q el novio ganó por goleada 👏🔥 ♬ sonido original - Limberg Nuñez

En México también se acostumbra dar dinero en las bodas

A pesar de los años, esta tradición continúa en las bodas y México no es la excepción, donde el novio pasa por cada mesa y, ya sea usando alfileres o seguros, le colocan un billete en su camisa.

Mientras que la novia hace lo mismo, solo que el dinero va dentro de una de sus zapatillas, el vestido o incluso hay parejas que pasan con una gran alcancía para que todos aquellos invitados que quieran darles algo de dinero.



Incluso hay parejas que aprovechan la tecnología para hacer su mesa de regalos, incluso colocan un número de cuenta para todos aquellos que prefieran hacer un donativo en lugar de llevar un presente y dejar a un lado esta tradición, al menos durante la fiesta.

