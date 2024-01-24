Viral

Pareja es cubierta de billetes en plena boda y muy pocos entienden por qué: la tradición latina que se hizo viral

Una pareja de recién casados ha llamado la atención al estar cubiertos, de pies a cabeza, de billetes de diferentes nacionalidades

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video Estas tías arruinaron el vals de los novios por una tradición: ¿vale la pena?

Dependiendo de la época, la religión y el lugar, las bodas son acontecimientos muy relevante, en cuyas ceremonias se llevan a cabo diferentes tradiciones, como en Latinoamérica que es común dar dinero durante la fiesta.

Pareja boliviana se casa en Argentina y termina cubierta de dinero
Pareja boliviana se casa en Argentina y termina cubierta de dinero
Imagen TikTok @limberg_n

Pareja sorprende en TikTok al estar cubierta de dinero durante su boda

PUBLICIDAD

La cuenta de TikTok de Limberg Nuñez, que se dedica a difundir las presentaciones que hace con su banda en fiestas, compartió hace unos días el video de una boda de una pareja de la comunidad boliviana que vive en Argentina, llamando la atención por la cantidad de dinero que recibieron.

@limberg_n

LLEGARON LOS PESOS CHILENOS en las fiestas 🔥🍺👏

♬ sonido original - Limberg Nuñez


La pareja aparece cubierta de pies a cabeza con billetes de diferentes denominaciones, los cuales fueron colocados por los invitados como regalo para la nueva vida que están por iniciar.

Más sobre Viral

¿El Apocalipsis está cerca? El ‘Reloj del fin del mundo’ dice cuánto tiempo nos queda
0:59

¿El Apocalipsis está cerca? El ‘Reloj del fin del mundo’ dice cuánto tiempo nos queda

Cultura Pop
La mujer más pequeña del mundo se reunió con la más alta: así fue su emotiva plática
2 mins

La mujer más pequeña del mundo se reunió con la más alta: así fue su emotiva plática

Cultura Pop
Se casó con su exnovio tras perder la memoria en un accidente: Olvidó que habían terminado
3 mins

Se casó con su exnovio tras perder la memoria en un accidente: Olvidó que habían terminado

Cultura Pop
¿Qué es la 'Teoría de la lámpára'? Conoce por qué está volviendo loco a TikTok
2 mins

¿Qué es la 'Teoría de la lámpára'? Conoce por qué está volviendo loco a TikTok

Cultura Pop
El misterio detrás de los muñecos Labubu, ¿son la versión macabra de los ternurines?
2 mins

El misterio detrás de los muñecos Labubu, ¿son la versión macabra de los ternurines?

Cultura Pop
Supuesto viajero en el tiempo advierte de una catástrofe para este 23 de octubre, ¿es el fin del mundo?
2 mins

Supuesto viajero en el tiempo advierte de una catástrofe para este 23 de octubre, ¿es el fin del mundo?

Cultura Pop
Perrito se hace viral por controlar el tráfico: Así ayuda a los conductores a que se estacionen
3 mins

Perrito se hace viral por controlar el tráfico: Así ayuda a los conductores a que se estacionen

Cultura Pop
¿'Los Simpsons' predijeron el escándalo de Diddy y sus 'white parties'? Así fue el episodio
2 mins

¿'Los Simpsons' predijeron el escándalo de Diddy y sus 'white parties'? Así fue el episodio

Cultura Pop
¿Una canción predijo el triunfo de Mayito en LCDLFM? La letra coincide con el final del reality
3 mins

¿Una canción predijo el triunfo de Mayito en LCDLFM? La letra coincide con el final del reality

Cultura Pop
Un cometa se acerca a nuestro planeta y será un espectáculo único: cuándo y en dónde será visible
2 mins

Un cometa se acerca a nuestro planeta y será un espectáculo único: cuándo y en dónde será visible

Cultura Pop

Además de tener billetes argentinos, también les pusieron pesos chilenos y hasta dólares norteamericanos. Cada invitado pasa y acomoda el dinero en la vestimenta de la pareja, para después tomarse la foto de recuerdo.

@limberg_n

LOS DOLARITOS DE REGALO 🔥💪

♬ sonido original - Limberg Nuñez


Como era de esperarse, el video se volvió viral y está por alcanzar el millón de visualizaciones, además de tener cientos de comentarios de usuarios que no comprenden la tradición, mientras otros aseguran que es muy poco dinero y otros más desean tener lo mismo en su boda.

“Qué feo, parece vestido”, “Ese matrimonio no va a durar porque se ve que el dinero es el interés y no el amor verdadero”, “Exageran”, “Si no me voy a casar así, quiero nada”, “En mi pueblo se hace con puro billete de 100 dólares”, “¿Con quién debo casarme para que me regalen todo en mi boda” y “Qué onda con la gente que los critica”, fueron algunos de los textos.
@limberg_n

CONTEO DE DINERO creo q el novio ganó por goleada 👏🔥

♬ sonido original - Limberg Nuñez

En México también se acostumbra dar dinero en las bodas

A pesar de los años, esta tradición continúa en las bodas y México no es la excepción, donde el novio pasa por cada mesa y, ya sea usando alfileres o seguros, le colocan un billete en su camisa.

Mientras que la novia hace lo mismo, solo que el dinero va dentro de una de sus zapatillas, el vestido o incluso hay parejas que pasan con una gran alcancía para que todos aquellos invitados que quieran darles algo de dinero.

@anahiperea38

No se quienes sean🥹, pero los billetes se ven chidos#humor#parati#viraltiktok #humor#bodaoaxacaqueña#parati#sigueme_y_te_sigo

♬ Par De Anillos - Viento Y Sol


Incluso hay parejas que aprovechan la tecnología para hacer su mesa de regalos, incluso colocan un número de cuenta para todos aquellos que prefieran hacer un donativo en lugar de llevar un presente y dejar a un lado esta tradición, al menos durante la fiesta.

PUBLICIDAD

No olvides dejar tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios.


Relacionados:
ViralTikTokLatinosbodaBodas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD