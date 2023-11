Bellakath explota contra sus haters y le llueven críticas: "Mi música no es para educar"

Bellakath, una de las exponentes más famosas del reggaetón en los últimos tiempos, fue invitada de lujo al podcast del español Juan Frendsa para hablar sobre su vida y su música.

Además de revelar que estudió dos carreras y que quería ser actriz en vez de cantante, la intérprete de 'Gatita' confesó que lee todos los comentarios que tanto fans como detractores le dejan en redes sociales, ante lo cual reaccionó a uno muy recurrente.

Y es que la cantante ha estado expuesta a todo tipo de críticas por su música, pues muchos opinan que los niños no debrían escucharla debido a sus letras irrespetuosas como en su más reciente sencillo 'Reggaetón Champagne'.

¿Cuál fue el comentario que hizo explotar a Bellakath?

Bellakath comentó que los usuarios de redes sociales la acusan de que sus letras no son buenas para nadie, ya que no ayudan a aprender nada, pero ella fue contundente al respecto, aclarando que tal vez existe una confusión sobre el objetivo principal de su música.

"Claro que leo todos los comentarios, buenos y malos que dicen: 'No, es que en tus letras no dices nada que aprendas'. Es que, a ver, el reggatón, en mis canciones, al menos yo, no trato de que tú te aprendas la tabla periódica o historia. O sea, yo no me imagino cantando como que el día de la Independencia, ¿sabes? Entonces, no, mis canciones son para divertirse, para bailar. Ya que si la gente quiere aprender, pus que agarre un libro y ahí ya con todo", manifestó.

La cantante además, aseguró que es una mujer preparada, que cuenta con 2 licenciaturas (Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Criminología, criminalística y técnicas periciales), y que comunmente se piensa que los reggaetoneros son ignorantes.

"La Licenciatura en Derecho me decepcionó por detalles que vi después. Puse un negocio de belleza y empecé a hacer canciones. Criminalística me gustó. Sólo estudié por hobbie y ya, porque de repente no tenía nada que hacer los sábados y de repente decía: ¿qué voy a hacer los sábados? Pues me voy a meter a otra carrera. Saqué 'Gatita' y la gente me dijo: 'saca más canciones'. Saqué más canciones y siguió pegando", relató.

Bellakath dejó claro que seguirá defendiendo su género musical y cantando música de este tipo.

"Yo soy súper fanática del reggaetón desde que todo el mundo lo odiaba, para mí siempre fue súper top y hasta ahorita creo que he demostrado mi amor", expresó.

¿Cómo reaccionaron los internautas a sus comentarios?

El clip donde aclara que hace música para bailar y no para educar tiene más de 1.2 millones de reproducciones en TikTok en tan sólo 2 días, además de miles de comentarios en los que las opiniones se dividieron.

"Es que la música y las letras deben transmitir algo", "Es muy bueno su argumento", "Me gustan más las canciones que tienen sentido", "No soy fan de su música, pero admiro que tiene 2 carreras y un gran éxito musical", "No hay falla en su lógica, muchas canciones de salsa y cumbia tampoco tienen sentido, pero todos bailan", "Se atacan por las letras de esas canciones, pero les dejan todo un mundo abierto en cuento les dan un celular a las bendis", "Qué icónica", "Excelente argumento", "Mi Lic. Bellakath", "Pues sí, es para bailar y la que no quiera escucharla que no la escuche y ya", "Eres la mejors", "Mi gusto culposo", fueron algunas de las reacciones.



¿Tú qué opinas?