¿'Oppenheimer' representa la muerte de Marvel y el cine de franquicias?: Christopher Nolan lo cree

El pasado 18 de enero, el escritor, director y productor de la película 'Oppenheimer', Christopher Nolan, estuvo como invitado especial en el podcast llamado 'Countdown to the BAFTAs', en el que hablan con los productores detrás de las películas nominadas a Mejor Película en los 'EE BAFTA Film Awards 2024'.

Cabe mencionar que además, 'Oppenheimer' es una de las favoritas a ganar el Premio Oscar 2024 como Mejor película y es el filme con mayor número de nominaciones para estos galardones.

¿Cómo llegó 'Oppenheimer' a la vida y el pensamiento de Christopher Nolan?

El guionista y productor de 'Oppenheimer' relató cómo su línea de pensamiento lo fue llevando hasta la película, revelándose cada vez más evidente hasta que se convirtió en una realidad.

A Nolan le atraía la idea de cómo antes existía el miedo a la guerra nuclear y películas como 'Threads' y 'El día después de mañana'; también pensaba en una canción de Sting de los años ochentas llamada 'Russians' en la que habla del "juguete mortal de Oppenheimer" ("Probablemente esa fue la primera vez que me expusieron al nombre", notó).

Después de estas primeras referencias, reveló que varias cosas sobre Robert Oppenheimer se quedaron grabadas en su mente, sobre todo en la preparación de Trinity, los científicos del Proyecto Manhattan y que no pudieron eliminar por completo la posibilidad de que su prueba desencadenara una ignición atmosférica que destruyera toda la vida en la Tierra, y aún así siguieron adelante.

Christopher Nolan, director, productor y guionista de 'Oppenheimer' Imagen Getty Images

"Presionaron el botón y ese me pareció el momento más asombroso. Lo puse en 'Tenet' en forma de diálogo, mi película anterior, hay una referencia a ese momento y lo que significó para la humanidad. Robert Pattinson, de hecho, me dio un libro de discursos que Oppenheimer había publicado en la década de 1950, dirigiéndose a varias instituciones y audiencias, hablando sobre cómo lidiar con este cambio que trajeron al mundo. Todas esas cosas estaban muy presentes en mi pensamiento, cuando nuestro socio de la Trilogía del 'Caballero Oscuro', Chuck Roven, me sugirió que leyera 'American Prometheus' y al leer ese libro, de repente vi un camino a seguir. Son muchas cosas que se juntan con el tiempo para sumar algo que es interesante e importante para mí", explicó.

¿Qué dijo Christopher Nolan sobre cómo 'Oppenheimer' está revolucionando el cine en el podcast 'Countdown to the BAFTAs?



El director de 'Oppenheimer' contó que, si bien, el éxito del filme fue una sorpresa, desde la idea primaria, esta película intentó innovar.

Todo comenzó cuando trató de hacer una cinta sobre Howard Hughes que no pudo lograr, pero le dejó un gran aprendizaje, a partir del cual buscó otro enfoque y se planteó la cuestión de cómo contar la vida de una persona de manera creativa, tratando de transmitir lo que quería con tan sólo un par de horas frente a la pantalla.

"Todo el mundo tiende a menospreciar el cine. Creo que durante todo el tiempo que llevo trabajando en el cine, he tenido la sensación de que el establecimiento cultural siempre estaba prediciendo la desaparición de las salas. Ahora me preguntan qué opino de la salud del negocio del cine y realmente no sé cómo responder. Acabamos de estrenar una película de tres horas sobre física cuántica y ha recaudado mil millones de dólares. Obviamente, nuestra opinión es que el público está ahí y está deseando ver algo nuevo", expresó.

'Oppenheimer' Imagen Universal Pictures

¿'Oppenheimer' representa la muerte de Marvel y el cine de franquicias?

El triunfo de 'Oppenheimer' fue significativo, ya que otros títulos estrenados el mismo año, de sagas consolidadas, no lograron atraer al público, como 'Flash', 'Transformers: El despertar de las bestias', 'The Marvels' o 'Indiana Jones y el día del destino', por lo que Christopher Nolan prevé que las franquicias podrían desaparecer

"El éxito de 'Oppenheimer' apunta sin duda a una especie de panorama post-franquicia y post-propiedades intelectuales para las películas. Es bastante alentador. Recuerda a los estudios que hay apetito por algo que la gente no ha visto antes o por un enfoque de las cosas que la gente no ha visto antes. Este horizonte, más allá de las sagas y las IPs, es evidentemente positivo. Oppenheimer ofrece a otros cineastas un punto de referencia sobre cómo puede funcionar algo en el mercado que al estudio pueda interesarle", manifestó.



Nolan recordó que al presentarle la propuesta a los estudios sobre 'Oppenheimer', le preocupaba la duración de la película, pero fue el momento correcto, ya que 'Avengers: Endgame' acababa de ser un fenómeno en taquilla con todo y sus tres horas de duración.

"'Avengers: Endgame' como un tiempo de ejecución poco probable para una película tan increíblemente exitosa. Algo así como 'Oppenheimer' trabajando en ello, les da a otros cineastas un punto de referencia sobre cómo algo puede funcionar en el mercado con el que el estudio puede identificarse. Entonces, sí, es emocionante ver a otros cineastas disfrutar eso y sentir que podría ayudarlos a hacer algo diferente. Ya sabes, sería maravilloso ser visto como parte de ayudar a otros cineastas", compartió.

Imagen Marvel Studios

Por supuesto, sin restarle méritos a esta y otras cintas, el director sostiene que la industria sana debería alternar franquicias con propuestas y enfoques originales.

"Siempre hay un equilibrio en Hollywood entre los títulos establecidos que pueden asegurar la audiencia y dar a la gente más de lo que quiere. Eso permite hacer y distribuir muchos otros tipos de películas, pero también hay que respetar el deseo del público de ver algo nuevo. Una de las grandes emociones de ir al cine es, francamente, ver el tráiler de una película de la que nunca has oído hablar o un tipo de película que no has visto", concluyó.



Alex Zane, presentador del podcast, citó además la opinión del cineasta Danien Chazelle sobre 'Oppenheimer'.

"La película casi funcionó desafiando la sabiduría percibida de lo que se cree que el público quiere en una película de verano, y eso hace que su éxito sea aún más dulce", confesó.