Influencer se arrepiente de odiar a Justin Bieber cuando era joven comparado con las nuevas generaciones: 'El sí tenía talento'
Aunque muchos decían odiar al artista, hoy en día se habla de su gran talento y que ese 'hate' era sólo por su popularidad
El influencer regiomontano César se volvió viral luego de que en su podcast en 'Jcesartv' habló sobre Justin Bieber y toda esa gente que, como él, tiene la tendencia de odiar lo que es popular.
Recordemos que Justin Bieber sigue siendo uno de los cantantes más reconocidos a nivel mundial, fama que obtuvo siendo tan sólo un adolescente, tras ser descubierto por sus videos que hacía para YouTube.
¿Por qué César se arrepiente de odiar a Justin Bieber?
Durante sus primeros años en la industria musical, Justin Bieber fue amado y odiado por el público, recibiendo demasiado 'hate' para un chico tan joven en ese entonces y justo este es el tema del que habló el también músico en su podcast, pues asegura que el odio hacia Justin fue más por causa de la mentalidad de los 'haters' que de las acciones del intérprete.
"La tendencia que tiene la gente a odiar lo popular, o sea, como que se ciegan por el hecho de ser algo popular", aseveró.
Según César, Justin sólo era odiado por su fama y por escribir canciones 'tontas', sin embargo, era música dirigida a chicas adolescentes, que amaban esas letras como 'Baby' y 'Never say never'. El influencer admite que en realidad Bieber era un gran artista y hoy en día no hay quien se le compare de las nuevas generaciones en el terreno musical, pues él sabía tocar varios instrumentos, cantar e interpretar.
"Pensé en todo lo que era Justin Bieber en su momento y todo lo que no tenemos hoy en día. Hoy en día nos quejamos de que los artistas pop valen p*to, de que no tienen talento y bla, bla, bla. Justin Bieber era un morrillo como de 13 años, multinstumentalista, que bailaba, cantaba, tocaba la guitarra, batería, todos los instrumentos, sabía de música", señaló el podcaster.
Continuando con su defensa, el influencer admitió que hubo personas de aproximadamente 20 a 27 años que hasta lo llamaron 'gay' despectivamente (no porque la palabra sea despectiva, sino porque así intentaban emplearla sus 'haters'), sólo por el tipo de canciones que interpretaba.
"Me salió un video de él, dirigiendo una sinfónica, no sé qué tanta música ya estaba escrita, pero el vato los estaba dirigiendo por voz a la idea que él tiene, y todo: desde los chelos, hasta el violín, hasta las flautas, todo lo está dirigiendo a pura voz y lo están capturando para hacer samples para su álbum, en vivo. O sea, eso es, aparte de pin**e arte, dedicación a tu proyecto, porque todo eso lo pudiste haber hecho con un teclado, pudiste haber metido a un arreglista que te haga todo, después a un director de orquesta, pero no, lo hiciste todo tú y se capturó, y estuviste ahí en todo el proceso de eso. No ma**s, respeto machín", concluyó.
Tras haber odiado a Bieber en su juventud, hoy en día, César se arrepiente de ello, pues reconoce que es un gran artista.
¿Qué opinaron sus seguidores sobre su arrepentimiento por odiar a Justin Bieber?
En los cientos de comentarios del video, muchos internautas apoyan el punto de vista del regiomontano, opinando que juzgaron mal a Justin y otros justifican este odio culpando a la industria musical y a la sociedad.
"Sí, es verdad, nos quejábamos mucho de Justin, pero los "artistas" de ahora están mil veces peor, esos ya ni cantan, ni componen, ni hacen nada, sólo basura", "Más bien, odiamos lo que es popular y objeto de consumismo enajenante", "Popular no significa bueno. Y sin la crítica no creo que Justin Bieber hubiese mejorado y llegado a hacer eso", "Para la época era malísimo, pero si lo comparas con los "artistas" de hoy, es un Dios", "La mayoría lo odiaba y nisiquiera habían escuchado nada de él (me incluyo)", opinaron algunos.
En tan sólo 3 días, el video ya cuenta con más de 53 mil visualizaciones, 2 mil 100 reacciones y cientos de comentarios en Facebook,
¿Quién es César?
'Jcesartv' es un influencer originario de Monterrey, Nuevo León, músico y podcaster que cuenta con más de 100 mil seguidores en Instagram, más de medio millón en Facebook, casi lo mismo en TikTok y también más de medio millón de suscriptores en YouTube.
¿Tú qué opinas de sus declaraciones?