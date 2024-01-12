Influencer se arrepiente de odiar a Justin Bieber cuando era joven comparado con las nuevas generaciones: 'El sí tenía talento'

"Me salió un video de él, dirigiendo una sinfónica, no sé qué tanta música ya estaba escrita, pero el vato los estaba dirigiendo por voz a la idea que él tiene, y todo: desde los chelos, hasta el violín, hasta las flautas, todo lo está dirigiendo a pura voz y lo están capturando para hacer samples para su álbum, en vivo. O sea, eso es, aparte de pin**e arte, dedicación a tu proyecto, porque todo eso lo pudiste haber hecho con un teclado, pudiste haber metido a un arreglista que te haga todo, después a un director de orquesta, pero no, lo hiciste todo tú y se capturó, y estuviste ahí en todo el proceso de eso. No ma**s, respeto machín", concluyó.