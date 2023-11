Netflix lanza tráiler del live action 'Avatar: La leyenda de Aang' e Internet enloquece: esto piensan los fans

Cada año Netflix realiza la famosa 'Geeked Week 2023', donde anuncia los avances de series y películas que se ajustan a la temática. Como una total sorpresa, en el evento de este año se lanzó el primer tráiler oficial de su nuevo proyecto el live action de 'Avatar: La leyenda de Aang'.

Netflix comparte el primer tráiler de su nueva serie live action 'Avatar: La leyenda de Aang'

La serie original de Nickelodeon creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko fue estrenada en el año 2005 y finalizó en julio del 2008; la historia conformada por 61 episodios estuvo divida en tres temporadas conocidas como los 'libros' de 'Agua', 'Tierra' y 'Fuego', donde se relatan las aventuras de Aang, el último maestro aire, y sus amigos Sokka, Katara y Toph en su búsqueda por restaurar la paz en el mundo tras la rebelión de la Nación del Fuego.

La animación, interacción de personajes, batallas y trama, la hicieron uno de los productos audiovisuales más queridos de la década de los años 2000 y Netflix decidió hacer su propia versión con actores reales y la ayuda del CGI.

Tras darse a conocer la noticia de este proyecto, los fans no estaban muy seguros de que los productores pudieran atrapar la esencia del show y es que con anterioridad Netflix había realizado algunos live action que terminaron siendo rechazados como el de 'Death Note'.

No obstante, el pasado 9 de noviembre la empresa de streaming compartió el primer avance de la serie, el cual presentó a los personajes principales y algunos escenarios como la aldea de La Tribu Agua del Sur o Ba Sing Se, la gigantesca capital del Reino Tierra.



Ante este adelanto las primeras impresiones de los fans resultaron positivas, pues en las distintas redes sociales aseguran que se está retratando de una manera fiel todo el universo de 'El último maestro aire'.

"¡Denles un aumento a los encargados de la escenografía, reparto y caracterización por favor! ¡¡TODO ESTÁ HERMOSO!!", "Ver los personajes, los paisajes, como respetaron los vestuarios, me da fe en que esta serie puede ser un gran homenaje a la animación, pero escuchar a Appa, me hizo llorar de emoción", "La banda sonora original, casi lloro de la emoción, las personas que crecimos viendo esta increíble serie animada y que se merece ser representada de la mejor manera", "Mi infancia, revivida en carne y hueso...simplemente hermoso", "Me puso la piel de gallina, es todo lo que esperábamos los fans de la serie, realmente me trajo la magia de lo que es Avatar y Momo esta súper lindo", fueron algunas de las reacciones.

¿Cuándo se estrena el live action 'Avatar: La leyenda de Aang' en Netflix?

El tráiler ya tiene miles de reproducciones y ha sido compartido de manera viral, lo cual augura que tenga una gran recepción entre os fans que crecieron con la serie.

En los últimos segundos del material se reveló que 'Avatar: La leyenda de Aang' se estrenará el próximo 22 de febrero de 2022, aunque por el momento no se sabe cuántos capítulos saldrán al aire.

Para la nueva versión el papel de Aang será interpretado por Gordon Cormier, Kiawentiio Tarbell como Katara, Ian Ousley como Sokka, Daniel Dae Kim como el Señor del Fuego Ozai y Dallas Liu como el príncipe Zuko.

Te puede interesar: