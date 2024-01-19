Viral

¿Quién es Alexis Omman y por qué lo llaman el ‘Mr. Beast mexicano’? Influencer es famoso por dar lujosos regalos a desconocidos

Alexis formó parte del equipo ‘Influencers’ en la tercera temporada de ‘Reto 4 Elementos’, que se transmitió en 2022. Aunque no llegó a la final, su personalidad conectó con la gente en casa.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video Este influencer tiene casi 60 años, pero parece de 20: ¿cómo logra verse así?

En redes sociales han surgido una infinidad de influencers que se dedican a crear contenido con diferentes temas, como los bailes, maquillaje, hacer humor con algún personaje o su música, pero uno de ellos se ha destacado por su generosidad y carisma, Alexis Omman.

Alexis Omman regaló motos, una pantalla y un iPhone a un grupo de recolectores de basura
Alexis Omman regaló motos, una pantalla y un iPhone a un grupo de recolectores de basura
Imagen Instagram @alexisomman

Alexis Omman regala motos a recolectores de basura

PUBLICIDAD

Alexis Omman continúa con su misión de ayudar a quienes más lo necesitan y en esta ocasión se hizo viral al dar lujosos regalos a recolectores de basura.

Mientras los recolectores estaban en una jornada normal, Alexis se apareció para preguntarles qué era lo más costoso que se habían encontrado en su trabajo, a lo que respondieron que era común que dejaran animales muertos.

Posteriormente, el influencer se acercó a un gran bulto cubierto con un plástico negro y reveló que tenía 3 motocicletas para regalar, dejando sosprendidos a los hombres.

@alexisomman

estamos tan cerca de regalar la casa, hagan viral esto y siganme! #parati #foryou #fyp

♬ sonido original - Alexis Omman

Más sobre Influencer

Influencer confiesa que se levanta de su asiento en cuando aterriza el avión; provoca debate en redes
3 mins

Influencer confiesa que se levanta de su asiento en cuando aterriza el avión; provoca debate en redes

Cultura Pop
Joven acusa al tiktoker HotSpanish por hacer videos falsos: le pagaron por actuar que ganó una lipo
3 mins

Joven acusa al tiktoker HotSpanish por hacer videos falsos: le pagaron por actuar que ganó una lipo

Cultura Pop
Yeri Mua denuncia que crearon fotos explícitas de ella con IA: “Me siento muy expuesta”
2 mins

Yeri Mua denuncia que crearon fotos explícitas de ella con IA: “Me siento muy expuesta”

Cultura Pop
Piden cancelar a Chingu Amiga por polémica broma sobre identidad de género: “No sabía que eras así”
2 mins

Piden cancelar a Chingu Amiga por polémica broma sobre identidad de género: “No sabía que eras así”

Cultura Pop
Influencer revela los pensamientos aterradores que vivió por 'psicósis postparto': “Si lo digo, me van a quitar a mi hija”
3 mins

Influencer revela los pensamientos aterradores que vivió por 'psicósis postparto': “Si lo digo, me van a quitar a mi hija”

Cultura Pop
Influencer se sometió a cirugía para cambiar el color de sus ojos y limó su cráneo: así luce
3 mins

Influencer se sometió a cirugía para cambiar el color de sus ojos y limó su cráneo: así luce

Cultura Pop
El “príncipe influencer” Abdul Mateen publica foto con su prometida a nada de llegar al altar en una lujosa boda de 10 días
2 mins

El “príncipe influencer” Abdul Mateen publica foto con su prometida a nada de llegar al altar en una lujosa boda de 10 días

Cultura Pop
¿Quién es Sunny, la influencer argentina que es acusada de fingir autismo en sus redes sociales?
3 mins

¿Quién es Sunny, la influencer argentina que es acusada de fingir autismo en sus redes sociales?

Cultura Pop
Estas influencers ganan millones de dólares, pero nadie puede hablar con ellas: no es por su ego
2 mins

Estas influencers ganan millones de dólares, pero nadie puede hablar con ellas: no es por su ego

Cultura Pop
Massad y Melissa: ella podría no ser la única esposa y "exigir que él le dé oro", explica tiktoker musulmana
3 mins

Massad y Melissa: ella podría no ser la única esposa y "exigir que él le dé oro", explica tiktoker musulmana

Cultura Pop


Pero eso no fue todo. El participante de la tercera temporada de ‘Reto 4 Elementos’ regaló una pantalla y un iPhone a otros empleados, quienes no podían dejar sonreír y hasta temblaban de la emoción.

¿Por qué llaman a Alexis Omman el ‘Mr. Beast mexicano?

Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr Beast, es un youtuber y empresario estadounidense de 25 años que se hizo popular por hacer videos centrados en dar altas sumas de dinero a las personas tras cumplir diferentes retos.

Con el paso del tiempo, su contenido fue cambiando y tras ser diagnosticado por la enfermedad de Crohn, un padecimiento inflamatorio intestinal, ha decidido cumplir los sueños de muchas personas.

Hace unas semanas, se hizo viral tras rescatar 100 perros abandonados y darles la mejor calidad de vida posible, además de buscarles un hogar donde tendrán alimento y atención médica de por vida, todo pagado por el influencer.


Alexis Omman sigue la misma línea que el influencer estadounidense al regalar cosas a la gente, como la vez que hizo un pequeño pedido en una plataforma de entrega de comida (y otros productos) y le regaló una moto al repartidor que llegó en bicicleta.

PUBLICIDAD

En una ocasión se subió a una combi y, en complicidad con otras personas, fingió un asalto para regalarle celulares y dinero a los pasajeros.

@alexisomman

cuando dan like y me siguen puedo seguir haciendo mas videos! #parati #foryou #fyp

♬ sonido original - Alexis Omman


Aunque aún no cuenta con el número de suscriptores de MrBeast, quien tiene 232 millones de seguidores únicamente en Youtube, las acciones de Alexis se están ganando a los internautas y cada vez más personas se animan a seguirlo para saber qué cosas regaló.

¡No olvides dejar tu opinión sobre esta nota en los comentarios!


Relacionados:
ViralHistorias viralesTikTok

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD