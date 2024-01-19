¿Quién es Alexis Omman y por qué lo llaman el ‘Mr. Beast mexicano’? Influencer es famoso por dar lujosos regalos a desconocidos

Video Este influencer tiene casi 60 años, pero parece de 20: ¿cómo logra verse así?

En redes sociales han surgido una infinidad de influencers que se dedican a crear contenido con diferentes temas, como los bailes, maquillaje, hacer humor con algún personaje o su música, pero uno de ellos se ha destacado por su generosidad y carisma, Alexis Omman.

Alexis Omman regaló motos, una pantalla y un iPhone a un grupo de recolectores de basura Imagen Instagram @alexisomman

Alexis Omman regala motos a recolectores de basura

Alexis Omman continúa con su misión de ayudar a quienes más lo necesitan y en esta ocasión se hizo viral al dar lujosos regalos a recolectores de basura.

Mientras los recolectores estaban en una jornada normal, Alexis se apareció para preguntarles qué era lo más costoso que se habían encontrado en su trabajo, a lo que respondieron que era común que dejaran animales muertos.

Posteriormente, el influencer se acercó a un gran bulto cubierto con un plástico negro y reveló que tenía 3 motocicletas para regalar, dejando sosprendidos a los hombres.



Pero eso no fue todo. El participante de la tercera temporada de ‘Reto 4 Elementos’ regaló una pantalla y un iPhone a otros empleados, quienes no podían dejar sonreír y hasta temblaban de la emoción.

¿Por qué llaman a Alexis Omman el ‘Mr. Beast mexicano?

Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr Beast, es un youtuber y empresario estadounidense de 25 años que se hizo popular por hacer videos centrados en dar altas sumas de dinero a las personas tras cumplir diferentes retos.

Con el paso del tiempo, su contenido fue cambiando y tras ser diagnosticado por la enfermedad de Crohn, un padecimiento inflamatorio intestinal, ha decidido cumplir los sueños de muchas personas.

Hace unas semanas, se hizo viral tras rescatar 100 perros abandonados y darles la mejor calidad de vida posible, además de buscarles un hogar donde tendrán alimento y atención médica de por vida, todo pagado por el influencer.



Alexis Omman sigue la misma línea que el influencer estadounidense al regalar cosas a la gente, como la vez que hizo un pequeño pedido en una plataforma de entrega de comida (y otros productos) y le regaló una moto al repartidor que llegó en bicicleta.

En una ocasión se subió a una combi y, en complicidad con otras personas, fingió un asalto para regalarle celulares y dinero a los pasajeros.



Aunque aún no cuenta con el número de suscriptores de MrBeast, quien tiene 232 millones de seguidores únicamente en Youtube, las acciones de Alexis se están ganando a los internautas y cada vez más personas se animan a seguirlo para saber qué cosas regaló.

