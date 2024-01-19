Wendy revela que gana más que sus amigas y Kimberly le ha tenido celos; fans estallan: “Ella ni es de Las Perdidas”

Video ¿El video de 'Las Perdidas' fue un montaje o fue real? Wendy explicó qué pasó en el cerro

Wendy Guevara reveló quién del clan de ‘Las Perdidas’ es la que más gana y destapó por qué Kimberly ‘La más preciosa’ ha tenido celos luego de que ella se llevó el primer lugar en ‘La Casa de los Famosos México’.

¿Kimberly ‘La más preciosa’ ha tendo celos de Wendy?

PUBLICIDAD

A punto de cumplirse medio año de que terminó la primera edición de ‘La Casa de los Famosos México’, donde el Team infierno y por supuesto Wendy Guevara se convirtieron en un fenómeno de la televisión, ‘La Perdida’ sorprende con nuevas confesiones.

En entrevista con Adela Micha, publicada el YouTube el pasaod 18 de enero, la ganadora del reality se sinceró sobre si las cosas después de su rotundo éxito y aumento de fama había cambiado en algo su amistad con el clan de ‘Las Perdidas’, que conforma junto a Paola Suárez y Kimberly Irene, ‘La más preciosa’.

La originaria de León, Guanajuato, aseguró que todo seguía igual, aunque recordó que los fans a través de redes sociales, antes de su entrada a la casa, hablaban sobre los supuestos celos que Kimberly le tendría.

"Toda la gente decía 'está celosa porque no es el foco de ella', o sea la gente dice cosas, pero yo no lo sentí así. No lo he sentido así", dijo sobre el altercado que Kimberly tuvo con la prensa la vez que se le acercaron a Wendy para entrevistarla sobre la muerte de un influencer con el que trabajaría, sin hacer mucho caso a 'La más preciosa', quien salió del lugar supuestamente molesta empujando a los medios.

¿Kimberly ‘La más preciosa’ ha tendo celos de Wendy? Imagen Wendy Guevara/Instagram, Kimberly Irene/Instagram



Además, Wendy destapó la inconformidad que Kimberly Irene manifestó porque en los shows en los que comparten escenario era a ella a quien anunciaban como estrella principal.

"Un día tuvimos como un pequeño desacuerdo porque me decían que en la gira de 'Resulta y resalta' hay unas letras grandes, blancas que dicen Wendy, entonces todo el tiempo en el escenario están ahí y dicen Wendy, y luego dice 'Wendy (arriba), La Perdidas (abajo)'; o sea ponían Wendy con Las Perdidas en el show”, recordó.



La estrella de redes sociales y la televisión mexicana reveló las palabras con las que su compañera expresó desacuerdo; sin embargo, este detalle no afectó en su relación, resaltó.

"Kimberly me dijo '¿oye, mana, ¿por qué nos ponen diferente? Le dije 'nos ponen así porque ahorita lo que vende es lo de la casa, que estoy fuerte por eso lo ponen así. (Me dijo) 'ah, a mí no se me hace padre'. Yo le dije, 'ay no pasa nada'", declaró. "Como que esos son los únicos desacuerdos que tuvimos, pero siempre bien".

Las declaraciones de Wendy Guevara desataron tremendo alboroto entre la fanaticada a través de TikTok, donde los usuarios se le fueron a la yugular a Kimberly Irene, ‘La más preciosa’, recordándole que ‘Las Perdidas’ originales solo eran Wendy y Paola, quienes, recordemos, se hicieron virales por el video en el que gritaban en un cerro que estaban perdidas.

“Pero Kimberly no es perdida, las verdaderas ‘Perdidas’ son Wendy y Paola, ¿de que se enoja? Antes gracias a ellas, es alguien”; “’Las Perdidas’ solo son Wendy y Paola, punto”; “Kimberly nunca fue perdida no sé por qué se enoja”; “Es que el show era de Wendy y Paola, Kim eran como invitada, por decirlo. Obvio la cara es Wendy, jamás en la vida ganarán lo mismo”, son algunos de los comentarios en redes.

Wendy, Paola o Kimberly, ¿quién de 'Las Perdidas' es la que más gana?

En la misma entrevista, Wendy Guevara explicó que tras su paso triunfal por ‘La Casa de los Famosos México’, ella se posicionó de entre sus dos compañeras como la mejor pagada.