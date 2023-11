Massad y Melissa: ella podría no ser la única esposa y "exigir que él le dé oro", explica tiktoker musulmana

Tiktoker musulmana reacciona al primer encuentro en persona de Melissa y Massad en México desatando polémica al revelar que podría representar pecado en su religión y explicando cuáles serían los derechos que la mexicana tendría dentro de sus creencias si se casa con el influencer árabe.

¿Melissa y Massad cometieron pecado con su primer encuentro en persona en México?

En medio de la sensación que provocó en redes sociales el primer encuentro de la famosa pareja árabe-mexicana luego de una relación a distancia, la creadora de contenido identificada como Adriana compartió en TikTok una grabación en la que habló de la llegada del influencer a México, destacando que, en la religión musulmana, a la que él pertenece, no se permite el noviazgo, ni el contacto físico, por lo que esta reunión significaría que están cometiendo pecado.

Luego de la ola de críticas que recibió por los seguidores de la famosa pareja que tanto soñaba con verlos juntos, Adriana, quien también es musulmana, respondió que su video no iba en contra de la pareja y que solo quería compartir algunos detalles de cómo son las reglas con las que se rige su religión.

"Mi video fue para decir que el contacto físico en el islam no está permitido y tampoco el noviazgo. Que en la cultura latina es completamente normal, yo lo entiendo, porque una cosa es cultura y otra religión. Si vas a dar un punto de vista tienes que saber la diferencia y esto no es algo cultural es algo religioso por ende Massad es musulmán, él es religioso y yo hablé con base a la religión, a mí no me importa la cultura, los musulmanes no seguimos la cultura, al menos la gran mayoría seguimos la religión", manifestó.



Sobre dichas normas, Adriana mencionó que un hombre musulmán puede casarse con una mujer de la religión y país que sea; sin embargo, era importante que se supiera que existen derechos para ella que él se debe de encargar de que se cumplan.

"Massad está en todo su derecho de casarse con Melissa porque ella es una mujer creyente. Un hombre musulmán puede casarse con una mujer judía, católica y musulmana, no importa la cultura, no importa si está en júpiter o en México. Melissa, aunque no sea musulmana, dentro de la religión tiene derechos que él tiene que hacerlos cumplir", dijo.



La joven destacó además que, aunque no se permite el noviazgo, en su religión existe un periodo de compromiso, en el que además de las parejas, sus familias están enteradas y hacen de la relación algo más formal para proteger a ambos.

"El compromiso es el periodo que se dan en la religión para que se conozcan, si durante todo ese tiempo todo va bien, proceden a casarse, pero es algo oficial que las dos familias lo hablan y se dan las cosas", explicó la joven, quien también aclaró que las parejas no pueden estar en ningún momento a solas, siempre estarán acompañados durante sus encuentros para evitar 'tentaciones'.



A su llegada a México, Massad habló un poco del tema explicando que su visita era para conocer a la familia de Melissa y hacer “las cosas bien”, aunque no dio más detalles sobre si su llegada tenía como propósito el compromiso matrimonial.

¿Melissa podría no ser la única esposa de Massad?

Adriana compartió algunos ejemplos de lo que serían los derechos de Melissa si llegará al compromiso con Massad, dando detalles sobre las cuatro esposas que son permitidas a un hombre musulmán y el dote obligatorio que se le da a la mujer.

"El Nikah, para los que se preguntan, es el matrimonio islámico, básicamente es un contrato en el que Melissa, o sea la mujer, pacta sus derechos o sea lo que a ella le corresponde, por ejemplo, ella puede pedir ser única esposa, que es muy importante, recuerden que en el islam se permiten cuatro esposas, ella pude poner que quiere ser la primera y única esposa de Massad, también puede pedir cosas que a ella le corresponde, el dote porque es algo obligatorio, ya sea que le quiera dar oro, una casa, un carro, lo que ella quiera, pero es algo que se tiene que pactar”, mencionó.