Latina se casa con árabe y convive feliz con sus otras 3 esposas, muestra su vida en TikTok: "Son maravillosas"

Arianny Rodríguez comparte el día a día con su esposo, sus hijos y las otras 3 esposas venezolas de su marido

Por:
Tania Caballero.
Massad y Melissa: la pareja árabe-mexicana de TikTok que causó polémica con su amor

La venezolana Arianny Rodríguez se convirtió en tiktoker y se hizo viral tras 6 años de haberse ido a Europa y haberse casado con un árabe, a quien describe como el amor de su vida, con quien es muy feliz y ha conformado una familia, a la que integran ellos, sus dos hijos y las otras 3 esposas de su marido.

La influencer comparte cada detalle de su vida y responde los cuestionamientos de los usuarios de TikTok, quienes tienen curiosidad por los choques culturales y cómo es su vida al compartir a su hombre con otras 3 mujeres.

¿Cómo es la vida de la venezolana con su árabe?

En los videos de su cuenta de TikTok @larina.en.europa, Arianny se muestra completamente transparente, diciendo que, contrario a lo que todos creen, su esposo es un hombre que la ama y la ayuda en casa, a quien le gusta cocinar y está dedicado a los dos hijos pequeños que tiene con ella.

La joven vive junto con él en una casa en Dresden, Alemania, donde también viven sus otras 3 esposas, con las que convive muy contenta de vez en cuando, pues cada quien tiene su casa propia.

A pesar de que su marido es árabe, la señora asegura que ella es cristiana.

La familia de su esposo es de Líbano y Beirut, pero sólo en una ocasión ha compartido que viajaron hasta allá para que su suegra la conozca a ella y a sus nietos. Ella es la única de las esposas de su marido que su suegra conoce y también la única que tiene hijos.

¿Cómo son las otras esposas de su marido?

En uno de sus clips, Arianny asegura que al casarse con su árabe, su familia se convirtió en una familia grande, pues él tiene otras 3 esposas más, también venezolanas como ella.

"Jamás me imaginé que la familia mía iba a ser tan grande, que 3 mujeres maravillosas iban a ser parte de mi hogar, que, aunque ustedes no lo crean, realmente es una maravilla poder convivir y compartir tantas cosas con estas mujeres, simplemente nos consideramos bendecidas y afortunadas por ser las 4 esposas del árabe, 4 mujeres totalmente felices y adorando a ese hombre que nos trata como reinas", manifestó.
Las 4 esposas se dividen las tareas: una se encarga de los niños, otra de la cocina, otra de la limpieza de la casa y la última de maquillar, peinar y hacer que todas luzcan bellas.

Tan sólo una de ellas es musulmana y tan sólo ella tiene hijos del árabe, pero todas ellas los tratan como propios, pues quieren cumplir otros objetivos personales antes de ser mamás.

Todas se ayudan como hermanas y se apoyan cuando están enfermas o tienen algún inconveniente, además, Arianny asegura que su esposo les es completamiente fiel y lo único que pide a cambio es que todas sean felices.

¿Cómo han reaccionado los usuarios de redes sociales ante los videos de la venezolana que está casada con un árabe con otras 3 esposas?

Aunque algunos internautas critican su estilo de vida sin saber y otros no le creen, otros tantos aseguran que su forma de vivir es envidiable y, absolutamente todos sienten curiosidad.

"No sé cómo le haces para no ponerte celosa", "Yo me quiero casar con tu esposo", "Yo quiero 3 esposos", "Pero, ¿por qué tantas?", "¿Todas son legales?", "¿Cómo se lo dividen?", "¿En qué trabaja para poder mantener a 4 mujeres?", "Como novela turca", "Un aplauso por la paciencia de ese hombre", "Yo no comparto a mi hombre", "En Bolivia es igual, pero no se conocen entre ellas jajajaja", "Me encantan", "No te creo, pero me gusta el chisme", escribieron.


Actualmente, Arianny tiene más de 620 mil seguidores en TikTok y videos con miles de reproducciones también.

¿Tú qué opinas?

