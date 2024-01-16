Influencer se sometió a cirugía para cambiar el color de sus ojos y limó su cráneo: así luce

Video La transfomación de Bellakath esconde un secreto: Muchos la critican por su apariencia

La medicina ha avanzado muchísimo en los últimos años, incluyendo la rama dedicada a las cirugías estéticas. Gracias a las rede sociales, muchas personas se han enterado que ahora es posible cambiar definitivamente el color de los ojos, tal y como lo documentó la influencer y periodista Daniela Requena.

La periodista e influencer Daniela Requena se operó hace un año para cambiar, de manera definitiva, el color de sus ojos. Imagen instagram @danielasirena3

Daniela Requena cambia definitivamente el color de sus ojos: de castaños a azul verdoso

En marzo de 2023, Daniela Requena, influencer, periodista y participante del reality show ‘Pesadilla en el Paraíso’ se sometió a una cirugía estética para cambiar de manera definitiva el color de sus ojos, algo que anteriormente solo se podía lograr usando lentes de contacto.

Aunque el procedimiento se hizo el año pasado, recientemente su historia se hizo viral, después de que varias cuentas en redes sociales retomaron los videos donde se muestra paso a paso cómo se realiza la cirugía y cuál fue el resultado.



De acuerdo con la información del portal ‘El Mundo España’, la modelo acudió a la clínica Kroma para una intervención llamada queratopigentación estética, la cual utiliza la última tecnología láser de femtosengundos, los cuales hacen un túnel en la córnea donde insertan el pigmento, los cuales están certificados por la Unión Europea.

Requena decidió cambiar sus ojos marrones por un azul verdoso, lo cual fue documentado en las redes sociales, compartiendo a mtmad, la plataforma de video exclusivo online de Mediaset España, que eligió una técnica menos invasiva y segura.

“Muchas personas han hablado con muchísima desinformación, creyendo que me he realizado otras de las técnicas que no son tan seguras, entonces se ha generado mucha discusión (...) La cirugía que yo me he realizado es segura”, expresó momentos antes de hacerse un cambio de look.



Mientras que en TikTok, la influencer compartió que toda su familia tiene los ojos claros, por ello es que desde pequeña había deseado hacerse ese cambio.

“Hace unos años me di a la tarea de investigar y di con un doctor español que hacía esta cirugía en Francia (...) (el pigmento) se puede escoger entre verde, azul y miel, dentro de esos colores tienen intensidad de baja, media o alta”, expresó.



Al ver que había una clínica en Madrid, Daniela decidió que era momento de su cirugía, a la que la sometieron a anestesia local utilizando unas gotas y todo el procedimiento duró de 30 a 40 minutos.

“Días después ves un poco borroso, pero te pones unas gotitas y listo. Estoy muy contenta”, expresó.

Daniela Requena continúa con su transición y se somete a una frontoplastia

Continuando con su transición para hacer su rostro más femenino, Daniela Requena se sometió a una frontoplastia, una técnica quirúrgica para reducir la frente ancha, donde implantan cabello para que el paciente tenga un rostro más ‘armónico’, además de limar los huesos del cráneo.

“Hay que cortar, despegar la piel desde el cuero cabelludo, despegar la cara como si fuese una máscara y limar los huesos", explicó en un video de mtmad.



La operación tiene un costo entre 17 mil y 22 mil euros (18 mil 472 dólares a 23 mil 904 mil dólares), por lo que la periodista está consciente que es una persona privilegiada que puede hacerse todos estos procedimientos para sentirme mejor con ella misma.

"Soy consciente de que soy una privilegiada. A mi estos retoques estéticos no me hacen más mujer. Esto es porque me ha surgido la posibilidad, no es una necesidad. Simplemente me siento mejor conmigo misma. En esta vida, antes de juzgar y criticar, todos tenemos que hacer lo que nos haga sentir bien", dijo.



¿Te someterías a una cirugía que cambie el color de tus ojos? No olvides dejar tu respuesta en la sección de comentarios.