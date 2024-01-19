Influencer revela los pensamientos aterradores que vivió por 'psicósis postparto': “Si lo digo, me van a quitar a mi hija”

"Entonces para mí eso fue muy fuerte y yo lo viví en silencio, como muchas mujeres, porque decía, 'si se lo digo a alguien me la van a quitar, porque, obviamente no soy apta para tener una hija'. Cuando me doy cuenta, hablo con mi pareja y le digo 'necesito ir a México porque no puedo estar sola con la niña, porque soy, acepto, un peligro para ella'. Eso también es bien fuerte aceptar que puedes ser un peligro para los hijos, porque es algo que tú no puedes controlar. Se desata un caos, nos separamos por como tercera vez, yo salí huyendo de la cabaña", recordó.