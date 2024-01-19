Influencer revela los pensamientos aterradores que vivió por 'psicósis postparto': “Si lo digo, me van a quitar a mi hija”
Luz Carreiro narró que tras el nacimiento de su única hija sentía que no podía estar sola con ella porque temía hacerle daño.
La influencer Luz Carreiro, conocida por compartir su vida como mamá viajera y temas de crianza en redes sociales, habló sobre lo ‘terrible’ que fue sufrir ‘psicosis postparto’, trastorno, entonces desconocido para ella, que le provocaron ‘alucinaciones’ sobre hacerle daño a su recién nacida.
¿Qué es la psicosis postparto? TikToker revela cómo fue padecerlo
A través del podcast ‘Diagnóstico’, del médico Octavio, mejor conocido como ‘Mr.Doctor’, la famosa tiktoker narró cómo tras el nacimiento de su pequeña Gaia manifestó “psicosis postparto”, que la hizo buscar ayuda por temor a hacerle daño a su recién nacida.
"Cuando Gaia nace, me siento de la ching*da porque digo: 'algo roto claramente está en mí porque lo la veía y era un ente que nada más lloraba, ca*aba y comía'. Yo la estaba pasando muy mal sola en la montaña y a mí me desata una psicosis postparto, no nada más la depresión de 'me siento triste', sino que yo constantemente me iba en ideas de cómo podía hacerle daño a mi hija", recordó.
La mujer que ha contado también en diferentes programas lo duro que fue su separación y cómo ha sido criar a una niña prácticamente sola, confesó el pánico que le provocaron estos pensamientos y terminó huyendo del lugar donde vivía con el padre de la menor.
"Era así de que agarraba un cuchillo y 'podría cortarla toda' y de verdad era muy visual. Entonces todas estas historias de 'una mamá mató a sus tres hijos' de verdad que lo entendí. Entré en un pánico de ‘me va a pasar en algún momento, estas visualizaciones tal vez no van a ser una visualización, tal vez lo voy a estar haciendo y no me voy a dar cuenta, porque estoy cansada, porque no he dormido, porque me duele el cuerpo, porque tengo el trauma de lo que acabo de pasar’", reconoció.
Influencer revela por qué tenía pensamientos sobre hacerle daño a su hija
Luz resaltó que estos temas, generalmente, la mamás los viven en silencio por el temor de que les quiten a sus hijos, por ser consideradas no aptas para su cuidado.
"Entonces para mí eso fue muy fuerte y yo lo viví en silencio, como muchas mujeres, porque decía, 'si se lo digo a alguien me la van a quitar, porque, obviamente no soy apta para tener una hija'. Cuando me doy cuenta, hablo con mi pareja y le digo 'necesito ir a México porque no puedo estar sola con la niña, porque soy, acepto, un peligro para ella'. Eso también es bien fuerte aceptar que puedes ser un peligro para los hijos, porque es algo que tú no puedes controlar. Se desata un caos, nos separamos por como tercera vez, yo salí huyendo de la cabaña", recordó.
A su regreso a Chiapas, la influencer habló del tema con otras mamás y se dio cuenta que no era la única que había experimentado este trastorno postparto, investigó a fondo el tema y tomó terapia que la ayudó a controlarlo; sin embargo, compartió que cuando su hija cumplió dos años buscó de nuevo ayuda profesional pues el estrés de la maternidad y la vida diaria le provocaron "pensamientos intrusos", confesando que, hasta ahora, no puede estar en un balcón con su hija en brazos sin que pensamientos de que puede aventarla la atormenten.
"Ya había pasado el peor momento, llegué al psiquiatra cuando ya nada más eran pensamientos intrusos y ese es el problema con este tipo de psicosis, y con muchas me imagino, no te atreves a decir que están en tu cabeza, así de 'me imagino matando a mi hija', entonces te lo guardas hasta que lo tienes que sanar de alguna u otra manera. Cuando reconozco y me atrevo a hablar de lo que es, ya solo había pensamientos intrusos. Sí te recomiendan medicinas, pero dije ‘con terapia estoy bien’", dijo.
A través de redes sociales, muchas mamás se sintieron identificadas con el testimonio de la influencer a quien agradecieron por dar visibilidad a temas de los que pocas mamás se atreven a hablar.