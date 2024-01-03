El “príncipe influencer” Abdul Mateen publica foto con su prometida a nada de llegar al altar en una lujosa boda de 10 días
Abdul Mateen se dejó ver por primera ver junto a su futura esposa, con quien llegará al altar el próximo 7 de enero en la primera boda real del año.
Abdul Mateen, el famoso “príncipe influencer” de Brunéi, sorprendió al publicar la primera fotografía con su prometida Anisha Rosnah binti Adam a prácticamente nada de que se celebre su espectacular boda real que durará 10 días.
El “príncipe influencer” posa en foto con su prometida
Abdul Mateen, hijo de Hassanal Bolkiah, sultán del pequeño país asiático Brunéi, aprovechó el último día del 2023 para desear a sus más de 2.4 millones de seguidores en Instagram un feliz comienzo de año.
“Te deseo todo lo mejor para el 2024”, fue la frese que publicó el pasado 31 de diciembre.
Y aunque los buenos deseos se agradecen, lo que en verdad llamó la atención de la publicación fue la fotografía y es que representa la primera en la que posa con su prometida Anisha Rosnah binti Adam, de 31 años, quien pertenece a la nobleza, pues es nieta de Isa bin Ibrahim, quien fue presidente del Consejo Legislativo de Brunéi.
En la imagen se puede ver a los futuros esposos, uno junto del otro, sin ningún gesto romántico de por medio más que un par de sonrisas discretas.
De la imagen, que hasta ahora suma más de medio millón de corazones, sobresale la espectacular joya de compromiso que Anisha Rosnah binti Adam porta en la mano izquierda.
Lo que se sabe de la primera boda real del 2024
Fue en octubre pasado que la corte de Brunéi dio a conocer que uno de los 12 hijos del sultán dejaría de ser uno de los solteros más codiciados del mundo pues este 7 de enero da inicio su boda y se espera que termine hasta el martes 16.
De acuerdo con el itinerario, los actos comenzarán el domingo con una ceremonia de pedida y un show musical, al día siguiente se realizará una ceremonia más en el Royal Cremony Hall; para luego continuar con la ceremonia en la que se unta a los novios con pastas de colores, conocida como Majlis Istiadat Berbedak Pengantin Diraja.
La agenda también marca eventos más para intercambio de votos matrimoniales, otro para el banquete y una ceremonia más de lectura de oración, al que se suma otro show a cargo de los músicos de la corte real.
Aunque, de acuerdo con la revista ‘Vanity Fair’, Abdul Mateen no ostenta el título de príncipe heredero, es común verlo junto a su padre, el sultán, considerado uno de los hombres más ricos del mundo, como consejero.