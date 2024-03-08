'Intensamente 2': ¿Riley es LGBT? Un detalle en el tráiler levantó sospechas entre los fans

Video 'Intensamente 2': Fans creen que Riley pertenece a la comunidad LGBT+ por esta razón

Pixar difundió el primer tráiler oficial de ‘Intensamente 2’ y un detalle en la actitud de Riley llamó la atención de los fans. Te contamos todo sobre este y otros detalles de la película.

Fans creen que Riley es parte de la comunidad LGBT en ‘Intensamente 2’

PUBLICIDAD

El pasado 7 de marzo, Pixar lanzó el primer vistazo extendido de la secuela de la película.

En este, vemos a una Riley más crecida que en la primera película, convertida en toda una adolescente de 13 años que enfrenta nuevas experiencias, como entrar a la preparatoria o tener frenos dentales.

Además, se presentaron las nuevas emociones de la protagonista: Ansiedad, Vergüenza, Envidia y Ennui.



No obstante, otro detalle fue el que llamó la atención de los fans. Poco después del primer minuto, vemos a Riley en su primer encuentro con Valentina, una chica de su nueva escuela. Si bien el momento es corto, las miradas que intercambian bastaron para que algunos fans teorizaran sobre la orientación sexual de la adolescente. En específico, muchos señalaron que podría ser parte de la comunidad LGBT.

Por este momento del tráiler de 'Intesamente 2', los fans creen que Riley podría ser LGBT. Imagen Pixar Animation Studios/Walt Disney Pictures



Hasta el momento, la teoría de los fans gira en torno a que Riley se sentirá atraída por su amiga, aunque aún es muy temprano para saber si será correspondida o no.



En lo que la mayoría coincidió es que ven poco probable que ese romance se muestre a profundidad en la pantalla.

No lo voy a decir.



Pero los mafia del alfabeto todxs pensamos lo mismo y lo SABEN. https://t.co/ALVyZ7kqbB — Red Solo (@theRedSolo_) March 7, 2024

De acuerdo con información de Pixar, Valentina, ‘Val’, es una “jugadora de hockey de preparatoria a que todo el mundo, incluidas Riley y sus amigas, admiran”.

¿Qué es Ennui? El significado de uno de los nuevos personajes de ‘Intensamente 2’

Más allá de ser una de las nuevas emociones en ‘Intensamente 2’, se trata de una palabra francesa que no tiene traducción literal en otros idiomas, pero se puede entender como tedio, aburrimiento o cansancio mental.

PUBLICIDAD

Una clave de este concepto es que se entiende como algo sostenido en el tiempo y consecuencia de no tener nada emocionante o interesante.

Ennui es parte de las nuevas emociones en 'Intensamente 2' Imagen Pixar Animation Studios/Walt Disney Pictures

¿Cuándo se estrena ‘Intensamente 2’?

La película llegará a cines estadounidenses el próximo 14 de junio de 2024. De momento, se desconoce si su fecha de estreno variará según el país.

Reparto de doblaje de ‘Intensamente 2’

La secuela de ‘Intensamente contará de nueva cuenta con las voces de algunos de los actores que trabajaron en la primera entrega.

En la versión en inglés, contará con las voces de Amy Poehler como Alegría, Phyllis Smith como Tristeza, Lewis Black como Furia, Tony Hale como Miedo, Liza Lapira como Desagrado, Maya Hawke como Ansiedad, Ayo Edebiri como Envidia, Adèle Exarchopoulos como Envidia y Paul Walter Hauser como Vergüenza.

‘Intensamente 2’ Imagen Pixar Animation Studios/Walt Disney Pictures



‘SDP Noticias’ reporta que, el doblaje en español latino contará con las voces de Cristina Hernández en el papel de Alegría, Kerygma Flores en el de Tristeza, Jaime Vega en el de Furia, Erika Ugalde en el de Desagrado, Moisés Iván Mora en el de Temor, Nayeli Mendoza en el de Ansiedad y Nycolle González en el de Envidia.