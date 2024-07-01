Val de 'Intensamente 2' está inspirada en una importante mujer mexicana: te contamos su historia

Video Riley iba a tener 27 emociones en 'Intensamente 2', ¿cuáles dejaron fuera de la película?

La reciente película de Disney/Pixar, 'Intensamente 2', no solo ha sido un éxito en taquilla, sino que también ha generado reflexiones y memes. Uno de los personajes clave es Val Ortiz, y te sorprenderá saber que está inspirada en una reconocida mujer mexicana.

Pixar rinde tributo a 'La Valentina' con el personaje de Val Ortiz en 'Intensamente 2'

Riley demuestra desde el inicio de la cinta un interés por pertenecer al grupo de amistad de Val, ya que la admira al ser la capitana del equipo de hockey al que aspira a unirse. En una ocasión, Riley incluso siente vergüenza debido a la manera en que trata de llamar su atención.

Los rasgos físicos de Val dan la impresión de que tiene raíces latinas, y al parecer esto es cierto. De acuerdo al libro 'The Art of Inside Out 2', en la descripción de la joven se menciona que fue nombrada así gracias a una mujer conocida como 'La Valentina'.

"El nombre de Valentina se inspiró en la intrépida adolescente Valentina Ramírez Avitia, que desafió las normas sociales alistándose en el ejército revolucionario mexicano disfrazada de hombre. Conocida como "La Valentina" o la "Mulán mexicana", alcanzó sin miedo el grado de teniente", es lo que dice en una de sus páginas.

¿Quién fue 'La Valentina' y por qué fue importante en la Revolución Mexicana?

De acuerdo con el portal del Gobierno de la Ciudad de México, Valentina Ramírez Avitia, mejor conocida como 'La Valentina', nació en 1894 en San Antonio Tamazula, Durango, y se unió a la Revolución Mexicana el 12 de enero de 1911, es decir, cuando tenía alrededor de 16 o 17 años de edad.

Imagen Art From Film / YouTube



Para ocultar que era una chica, debido a que estaba prohibido que las mujeres participaran como soldados, se vistió con la ropa de su hermano, ocultó sus trenzas con ayuda de un sombrero y se hacía llamar Juan Ramírez. Sin embargo, fue descubierta y echada del ejército.

Su participación fue motivada por las injusticias que presenció en su comunidad y el deseo de luchar por un cambio genuino. Pronto destacó por su habilidad estratégica y su coraje en el campo de batalla a medida que la guerra civil se intensificaba, y se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para muchos, especialmente para las mujeres que buscaban igualdad y justicia en una sociedad dominada por hombres.

En sus últimos años de vida, después de haber enviudado, fue llevada a un asilo de ancianos en Culiacán, pero se escapó y comenzó a pedir limosna afuera de una iglesia. Fue en 1979 cuando falleció y sus restos fueron depositados en una fosa común del Panteón Civil de Culiacán.