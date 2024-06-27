¿Cuándo se estrena ‘Intensamente 2’ en streaming? Lo que sabemos no es esperanzador

Video La escena post-créditos de 'Intensamente 2' explicada: ¿Cuál es el secreto más oscuro de Riley?

‘Intensamente 2’ es el éxito de los cines este verano. Apenas unas semanas después de su estreno en carteleras, ya se convirtió en una de las películas con mayor recaudación en taquilla. En redes sociales, también ha sido tema de conversación, dando pie a memes o preguntas de ávidos fans que desean saber más de la película. Una de estas es si y cuándo llegará la cinta a Disney+.

¿Cuándo se estrena ‘Intensamente 2’ en Disney +?

Lamentablemente para los fans, las productoras responsables de la cinta aún no anuncian una fecha definitiva para el estreno de la película en línea.

De momento, solo se tienen estimaciones de cuándo podría llegar ‘Intensamente 2’ a Disney+. A principios de junio, Pete Docter, director creativo de Pixar, comentó a la revista ‘Time’ que esperarán cuando menos 100 días después de su estreno en cines para llevarla a la plataforma de streaming. Esto quiere decir que ‘Inside Out 2’ se estrenaría a finales de septiembre en Disney+.

No obstante, hay que señalar que, dada su recaudación en taquillas, se podría retrasar un poco más.

Intensamente 2 Imagen Pixar Animation Studios.

¿Habrá más películas de ‘Intensamente’?

Tras el éxito de la cinta, no es de extrañar que los fans quieran explorar más a fondo el mundo interno de Riley, lo que daría pie a ‘Intensamente 3’.

De momento, los ejecutivos de Disney o Pixar no se han pronunciado sobre esta posibilidad. Sin embargo, Pete Docter reveló a ‘Entertainment Weekly’ que la franquicia se expandirá con una serie televisiva.

'Intensa-mente' Imagen Disney/Pixar



Se trata de un ‘spin-off’ que se centrará en Producciones de Ensueño, el ‘estudio de cine’ que, según lo que vimos en ‘Intensamente 1’, es donde se crean los sueños de la joven.

“Explicará un poco por qué son tan raros (los sueños). Continúa la exploración del poder de los sueños y cómo nos afectan también en nuestra vida de vigilia (despiertos). Es genial”, aseguró.

De acuerdo con el director creativo, la serie de televisión “ya está terminada” y se estrenará la primavera de 2025, aún sin una fecha específica.