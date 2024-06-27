Intensamente 2

¿Cuándo se estrena ‘Intensamente 2’ en streaming? Lo que sabemos no es esperanzador

‘Intensamente 2’ es todo un fenómeno en carteleras de cine, pero, ¿cuándo llegará a servicios de streaming?, ¿estará disponible en Disney+? Esto es lo que sabemos de la fecha de estreno en línea.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

ECM's profile picture
Por:ECM
Video La escena post-créditos de 'Intensamente 2' explicada: ¿Cuál es el secreto más oscuro de Riley?

‘Intensamente 2’ es el éxito de los cines este verano. Apenas unas semanas después de su estreno en carteleras, ya se convirtió en una de las películas con mayor recaudación en taquilla. En redes sociales, también ha sido tema de conversación, dando pie a memes o preguntas de ávidos fans que desean saber más de la película. Una de estas es si y cuándo llegará la cinta a Disney+.

¿Cuándo se estrena ‘Intensamente 2’ en Disney +?

PUBLICIDAD

Lamentablemente para los fans, las productoras responsables de la cinta aún no anuncian una fecha definitiva para el estreno de la película en línea.

De momento, solo se tienen estimaciones de cuándo podría llegar ‘Intensamente 2’ a Disney+. A principios de junio, Pete Docter, director creativo de Pixar, comentó a la revista ‘Time’ que esperarán cuando menos 100 días después de su estreno en cines para llevarla a la plataforma de streaming. Esto quiere decir que ‘Inside Out 2’ se estrenaría a finales de septiembre en Disney+.

Más sobre Intensamente 2

'Intensamente 2’ ya tiene fecha de estreno en Disney +: te decimos cuándo llega a streaming
2 mins

'Intensamente 2’ ya tiene fecha de estreno en Disney +: te decimos cuándo llega a streaming

Cine y Series
¿Pixar ya prepara 'Intensamente 3'? Lo que se sabe del futuro de Riley y sus emociones de adulta
2 mins

¿Pixar ya prepara 'Intensamente 3'? Lo que se sabe del futuro de Riley y sus emociones de adulta

Cine y Series
¿El 'crush' de Riley y Desagrado salió de un videojuego real? El origen de Lance Slashblade
2 mins

¿El 'crush' de Riley y Desagrado salió de un videojuego real? El origen de Lance Slashblade

Cine y Series
¿Por qué Riley tiene emociones masculinas y femeninas? Los otros personajes tienen solo un género
3 mins

¿Por qué Riley tiene emociones masculinas y femeninas? Los otros personajes tienen solo un género

Cine y Series
Riley de la vida real: La historia de la tierna niña que inspiró las películas de ‘Intensamente’
2 mins

Riley de la vida real: La historia de la tierna niña que inspiró las películas de ‘Intensamente’

Cine y Series
¿Por qué los papás de Riley son dominados por las emociones de Tristeza y Furia en 'Intensamente'?
2 mins

¿Por qué los papás de Riley son dominados por las emociones de Tristeza y Furia en 'Intensamente'?

Cine y Series
Val de 'Intensamente 2' está inspirada en una importante mujer mexicana: te contamos su historia
2 mins

Val de 'Intensamente 2' está inspirada en una importante mujer mexicana: te contamos su historia

Cine y Series
¿Por qué las emociones de Riley no se parecen físicamente a ella? (Las de sus papás sí)
2 mins

¿Por qué las emociones de Riley no se parecen físicamente a ella? (Las de sus papás sí)

Cine y Series
'Intensamente 2': El significado oculto de los ojos de Ansiedad: ¿Por qué son verdes?
2 mins

'Intensamente 2': El significado oculto de los ojos de Ansiedad: ¿Por qué son verdes?

Cine y Series
¿Qué significa el color de las 5 nuevas emociones de Riley en 'Intensamente 2'?
3 mins

¿Qué significa el color de las 5 nuevas emociones de Riley en 'Intensamente 2'?

Cine y Series

No obstante, hay que señalar que, dada su recaudación en taquillas, se podría retrasar un poco más.

Intensamente 2
Intensamente 2
Imagen Pixar Animation Studios.

¿Habrá más películas de ‘Intensamente’?

Tras el éxito de la cinta, no es de extrañar que los fans quieran explorar más a fondo el mundo interno de Riley, lo que daría pie a ‘Intensamente 3’.

De momento, los ejecutivos de Disney o Pixar no se han pronunciado sobre esta posibilidad. Sin embargo, Pete Docter reveló a ‘Entertainment Weekly’ que la franquicia se expandirá con una serie televisiva.

'Intensa-mente'
'Intensa-mente'
Imagen Disney/Pixar


Se trata de un ‘spin-off’ que se centrará en Producciones de Ensueño, el ‘estudio de cine’ que, según lo que vimos en ‘Intensamente 1’, es donde se crean los sueños de la joven.

“Explicará un poco por qué son tan raros (los sueños). Continúa la exploración del poder de los sueños y cómo nos afectan también en nuestra vida de vigilia (despiertos). Es genial”, aseguró.

De acuerdo con el director creativo, la serie de televisión “ya está terminada” y se estrenará la primavera de 2025, aún sin una fecha específica.

Cuéntanos en los comentarios si te emociona volver a ver ‘Intensamente 2’.

Relacionados:
Intensamente 2disney plusPixarPelículas animadasPelículas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD