Intensamente 2

¿Pixar ya prepara 'Intensamente 3'? Lo que se sabe del futuro de Riley y sus emociones de adulta

Tras el éxito de 'Intensamente 2', ¿Pixar ya prepara la tercera película? Esto es lo que se sabe del futuro de Riley y sus emociones.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video ¿Por qué los ojos de Ansiedad son diferentes a los de las otras emociones en ‘Intensamente 2’?

El éxito de ‘Intensamente 2’ es aplastante. En taquillas, se ha convertido en una de las películas con mayor recaudación en lo que va del 2024, mientras que en redes sociales, no ha dejado de ser tema de conversación entre la audiencia, que ávidamente busca conocer hasta el último detalle de la película.

Una de las preguntas que más se han repetido los fans es si habrá una tercera entrega de vida de Riley, cómo sería y cuándo se podría estrenar. Esto es lo que se sabe al respecto.

¿Pixar hará ‘Intensamente 3’?

Por el momento, Pixar no ha anunciado planes oficiales para una tercera entrega de Riley y sus emociones.

Si bien, el productor Mark Nielsen y el director Kelsey Mann aseguraron a ‘RPP’ que están optimistas por el futuro de la franquicia: “Definitivamente creo que una tercera película es posible”, dijo el productor.

“Cuando piensas en las emociones y las diferentes etapas de la vida que atravesamos, y los diferentes sentimientos que las acompañan, parece que apenas estamos empezando a explorar la superficie de hacia dónde podría ir esta historia”, añadió.

'Intensamente'
'Intensamente'
Imagen Walt Disney Pictures/Pixar Animation Studios


Aunque enfatizó que de momento “no están trabajando en ‘Intensamente 3’, ciertamente es una posibilidad”.

Vale la pena recordar que, en una breve escena, las emociones de Riley comentan que aún faltan muchas más por llegar al cuartel general, lo que abre la posibilidad a explorarlas a profundidad.

‘Intensamente’ tendrá ‘spin-off’ en una serie de televisión

Lo que sí es una realidad es que la franquicia crecerá hacia otros formatos. Pete Docter, director creativo de Pixar, reveló a ‘Entertainment Weekly’ que ya tienen lista una serie de televisión que será un ‘spin-off’ situado en Producciones de Ensueño, el ‘estudio de cine’ que, según se mostró en ‘Intensa-mente’, es donde se crean los sueños.

‘Intensamente 2’
‘Intensamente 2’
Imagen Walt Disney Pictures/Pixar Animation Studios


Según adelantó, la serie de televisión se enfocará en los sueños y “son tan raros” o cómo nos afectan despiertos, en vez de en las emociones.

Se espera que la serie de televisión de ‘Intensamente’ se estrene en la primavera de 2025 en Disney+.

¿Cuándo se estrena ‘Intensamente 2’ en Disney+?

La fecha oficial de lanzamiento en línea aún no ha sido anunciada. Pete Docter afirmó a ‘Time’ que esperarían al menos 100 días después del estreno en cines para llevarla al servicio de streaming, es decir, a finales de septiembre.

No obstante, dado su éxito en taquillas, esta fecha se podría retrasar.

'Intensamente 2'
'Intensamente 2'
Imagen Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios


Cuéntanos en los comentarios si te gustaría que

