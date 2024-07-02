Riley de la vida real: La historia de la tierna niña que inspiró las películas de ‘Intensamente’

Video Riley iba a tener 27 emociones en 'Intensamente 2', ¿cuáles dejaron fuera de la película?

El furor por ‘Intensamente 2’ no termina en las salas de cine. La película de Pixar se ha convertido en el tema de conversación desde su estreno el pasado 13 de junio, llevando a los fans a hacer todo tipo de preguntas sobre la trama, aprender datos curiosos y hasta crear memes de la cinta. Un detalle que ha surgido en fechas recientes tiene que ver con la inspiración detrás de Riley.

La niña de la vida real que inspiró a Riley de ‘Intensamente’

Pete Docter, director y co-guionista de la primera película, ha afirmado en múltiples entrevistas que la idea de la película y la adolescente en quien se centra vino de la vida real. En específico, de su vida personal: su hija Elie y su paso por la adolescencia lo inspiraron a crear ‘Intensa-mente’.

Un dato curioso es que Elie Docter tiene otra conexión con las películas de Pixar: ella hizo la voz de la joven Ellie, de ‘Up’.

Según Docter, cuando su hija era pequeña, se parecía mucho a ese personaje: alegre, energética y valiente. Sin embargo, los cambios de la pubertad la hicieron más callada y retraída, por lo que él quería saber qué pasaba por su mente. Así fue como nació ‘Intensa-mente’. Cuando la primera película se estrenó, la joven ya tenía 16 años.

Elie Docter, la hija de Pete Docter, director de la primera película de 'Intensamente', fue la inspiración para Riley. Imagen Pixar Animation Studios/Getty Images



En ese sentido, esa primera entrega también buscó retratar las dificultades de los papás de Riley por aceptar que la infancia de su hija está terminando.

Esto se trasladó de alguna manera a Alegría, quien toma un papel parental con Riley, al buscar protegerla de Tristeza o llamarla “nuestra chica”.

‘Intensamente 2’ tuvo un grupo asesor de adolescentes

Si bien la primera película de ‘Intensamente’ se basó en una chica de la vida real, la secuela se acercó a todo un grupo de adolescentes para hacerla más realista.

En ‘Intensamente 2’, Riley cumple 13 años y la adolescencia la lleva a experimentar todo tipo de cambios, así como nuevas y más complejas emociones.

'Intensamente 2' Imagen Walt Disney Pictures/Pixar Animation Studios



Para asegurarse de retratar lo mejor posible la experiencia de una adolescente, los creadores pidieron a Pixar reunir a un grupo de adolescentes de diferentes partes de Estados Unidos y contextos. El grupo se llamó ‘La tripulación de Riley’ y se les presentó cada una de las ediciones de la cinta para pedir sus opiniones sobre lo representado en pantalla.

“Han sido una ayuda increíble. Nos dicen qué está bien y qué está mal, qué les resuena y qué no. La única manera de hacerlo es yendo directamente a la fuente”, comentó el director Kelsey Mann a ‘Entertainment Weekly’.