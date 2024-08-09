'Intensamente 2’ ya tiene fecha de estreno en Disney +: te decimos cuándo llega a streaming

Video Riley iba a tener 27 emociones en 'Intensamente 2', ¿cuáles dejaron fuera de la película?

La exitosa película animada 'Intensamente 2' arrasó en taquilla y logró una impresionante recaudación de mil 300 millones de dólares, convirtiéndose así en la cinta animada de Pixar más taquillera de 2024.

Este éxito reafirmó el lugar de la franquicia en el corazón de millones de fans alrededor del mundo, quienes no solo disfrutaron de la historia en las salas de cine, sino que también esperan con ansias la oportunidad de revivirla desde la comodidad de sus hogares.

El entusiasmo generado por este éxito ha aumentado desde su estreno en cines. Los fans de la saga han estado pendientes de cualquier noticia, curiosidad o meme relacionado con la película, convirtiendo a 'Intensamente 2' en un fenómeno de la cultura pop tanto dentro como fuera de las redes sociales.

Ansiedad pone de cabeza el mundo emocional de Riley. Imagen Pixar.



Además, la expectativa por el estreno en la plataforma de Disney+ ha mantenido a los espectadores en constante búsqueda de información sobre cuándo podrán volver a ver la película pero ahora en streaming.

¿Cuándo se estrena 'Intensamente 2' en Disney+?



Generalmente, Disney espera aproximadamente tres meses después del estreno en cines para que sus producciones estén disponibles en su plataforma de streaming. Sin embargo, en esta ocasión, la película llegará a Disney+ con un mes de anticipación, rompiendo con el patrón habitual.

Esto demuestra la confianza que Disney tiene en el éxito continuo de la película y en la demanda de su audiencia.

La cinta llega a Disney + este 20 de agosto. Imagen Pixar.



Para aquellos que esperan con ansias ver la película desde la comodidad de sus hogares, Disney+ ha confirmado que 'Intensamente 2' estará disponible en su catálogo a partir del martes 20 de agosto.

Este lanzamiento temprano en la plataforma permitirá a los seguidores disfrutar nuevamente de las aventuras emocionales de Riley sin tener que esperar demasiado tiempo desde su paso por los cines.

La noticia sobre el lanzamiento en Disney+ fue filtrada por el portal especializado When To Stream, que también reveló que la película estará disponible en formato Blu-ray a partir del 10 de septiembre.

Según Forbes, el precio de la edición en Blu-ray será de 29.99 dólares (aproximadamente 564 pesos mexicanos), un costo que supera el de una suscripción mensual, pero que seguramente será atractivo para los coleccionistas y los seguidores más acérrimos de la franquicia, quienes querrán añadir esta exitosa secuela a su colección personal.

La cinta se colocó como la más taquillera de Pixar. Imagen Pixar.

¿De qué trata 'Intensamente 2'?

En cuanto a la trama, 'Intensamente 2', que se estrenó en las salas cinematográficas el 13 de junio, explora la vida emocional de Riley, quien ahora es una adolescente que enfrenta nuevos desafíos propios de su edad. A medida que navega por la compleja etapa de la secundaria, su entorno familiar y social juegan un papel crucial en la formación de sus emociones.