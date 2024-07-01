Intensamente 2

¿Por qué las emociones de Riley no se parecen físicamente a ella? (Las de sus papás sí)

En las películas de ‘Intensamente’, las emociones de Riley no se parecen físicamente a ella, como sí lo hacen las de los demás personajes: el director de la segunda película, Kelsey Mann, revela la razón.

Video Riley iba a tener 27 emociones en 'Intensamente 2', ¿cuáles dejaron fuera de la película?

El éxito de ‘Intensamente 2’ no solo se traduce en recaudación de dinero en taquillas, sino en las conversaciones que la audiencia ha tenido sobre la cinta. En redes sociales, por ejemplo, cientos de fans han compartido sus mejores memes sobre Riley, teorías sobre sus nuevas emociones y han hecho más de una pregunta sobre esos detalles que parecen inadvertidos. Tal es el caso del diseño de las emociones de los personajes.

¿Por qué Riley es la única en ‘Intensamente’ con emociones que no se parecen a ella?

En la primera película, la audiencia conoció a Alegría, Enojo, Tristeza, Miedo y Desagrado, mientras que en la segunda, se introdujo a Ansiedad, Vergüenza, Ennui, Envidia y Nostalgia.

Cada una de estas emociones tiene su propio color, así como características físicas. Sin embargo, al viajar al interior de las mentes de otras personas, se puede observar que sus emociones tienen algún distintivo parecido al del personaje en cuestión. En el caso del papá de Riley, es el bigote, mientras que en el de la mamá, son los lentes rojos.

'Intensamente'.
'Intensamente'.
Imagen Walt Disney Pictures/Pixar Animation Studios

Si bien este detalle se puede observar desde la entrega de 2015, la pregunta de por qué las emociones de Riley no se parecen físicamente a ella ha resurgido con el estreno de la segunda.

En entrevista con el periodista de entretenimiento Jonathan Sim, Kelsey Mann, el director de ‘Inside Out 2’ reveló el motivo. Según dijo, no se trata de algo profundo, como muchos fans habían teorizado, sino de una cuestión meramente práctica.

“Miremos la escena de la cena en la primera película, por ejemplo. Ahí hay cuatro ubicaciones: el mundo real, la cabeza de Riley, la cabeza de la mamá, la cabeza del papá y hay que pasar rápidamente de una a otra, ¿cómo se supone que sepas (dónde estás) lo suficientemente rápido para seguir el paso?”, explicó el cineasta.


Así fue como al equipo creativo de la primera película se le ocurrió añadir elementos característicos de los personajes a sus emociones, de manera tal que la audiencia las reconociera más fácilmente.

¿Por qué Riley tiene emociones de diferentes géneros, si sus papás no?

Otro de los detalles con el que los fans de la película parecen obsesionados es el género de las emociones de Riley. En la mente del papá, todas las emociones tienen rasgos masculinos y en la de la mamá, femeninos, no obstante, en Riley vemos personajes con ambas características.

Esto ha llevado a muchos a cuestionarse si había un significado oculto, como que Riley aún no explorara su identidad sexual o que sus emociones aún estuvieran en formación.

'Intensamente 2'
'Intensamente 2'
Imagen Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios


Tristemente para ellos, la respuesta no es nada “profunda” o “filosófica”, reveló Pete Docter, director de 'Intensamente', a 'HitFix' en 2015: “Es simplemente por la comedia”.

Cuéntanos en los comentarios qué piensas de estos detalles curiosos de la película.

