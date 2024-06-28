'Intensamente 2': El significado oculto de los ojos de Ansiedad: ¿Por qué son verdes?

Video ¿Por qué Envidia es chiquita y Vergüenza es grandote? El significado de su tamaño en 'Intensamente 2'

En las últimas semanas, 'Intensamente 2' se ha vuelto tendencia en redes sociales, y es que la cinta ha mostrado de una manera extraordinaria cómo se manifiesta la Ansiedad en la mente y el cuerpo. Lo más impresionante es que el diseño de este personaje tiene un detalle que lo hace único. Te explicamos.

El diseño de Ansiedad: Cómo Pixar transmite su verdadero significado en "Intensamente 2"

Ansiedad es una de las emociones nuevas que aparecen en la mente de Riley cuando llega a la adolescencia. De hecho, es la primera en presentarse junto a Alegría, Tristeza, Furia, Desagrado y Temor, quienes le dan la bienvenida.

Su curioso diseño la muestra como un ser nervioso, un poco desaliñado y siempre alerta, pero algo interesante a resaltar son sus ojos. Al verlos de cerca, se puede notar que son de un color verde y no naranja como su cuerpo. Mientras las otras emociones tienen el iris de los ojos de un color similar al de su cuerpo o cabello, Ansiedad no, y existe una razón detrás de ello.

Quien lo explicó en un video fue el usuario de TikTok @yeshua_el_cinefilo, el cual ya tiene más de 11 millones de vistas y casi 1 millón de 'me gusta'. Según sus palabras, el contraste en los ojos de Ansiedad se debe a cómo esta emoción ve el mundo.

"Las emociones de Riley tienen una misión clara. Alegría la hace feliz. Furia la enfurece. Miedo la asusta, pero Ansiedad es especial porque no quiere generar Ansiedad en sí, quiere todo lo contrario".



Ansiedad llega a la mente de Riley con el propósito de proteger a la adolescente. Aunque su cuerpo naranja pueda dar a entender que representa un potencial peligro, sus ojos son de un color opuesto, es decir, verde, para proyectar seguridad. Esto se puede confirmar con el círculo cromático.

"Si el naranja representa ansiedad, el verde azulado simboliza seguridad".



Esto significa que, aunque Ansiedad parezca una emoción negativa, busca que las personas tengan mayor seguridad ante posibles escenarios. Esto se confirma en la misma película, ya que hay un momento en que Ansiedad se disculpa con las demás emociones por el caos que provocó en la mente de Riley, explicando que solo quería protegerla.