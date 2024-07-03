¿El 'crush' de Riley y Desagrado salió de un videojuego real? El origen de Lance Slashblade

Video ¿Por qué los ojos de Ansiedad son diferentes a los de las otras emociones en ‘Intensamente 2’?

En ‘Intensamente 2’, Pixar nos presenta a un personaje que llamó la atención tanto de los fans de la saga como de los amantes de los videojuegos, se trata nada menos que de Lance Slashblade, uno de los amores platónicos de fantasía Riley.

Este héroe, que con su apariencia pixelada nos recuerda a las consolas de antaño, despertó la curiosidad de los seguidores debido a sus claras influencias tomadas de dos personajes icónicos del mundo gamer.

Lance Slashblade, personaje de 'Intensamente 2'. Imagen Disney Pixar



Este espadachín es una mezcla entre Cloud Strife de 'Final Fantasy' y Axel de 'Kingdom Hearts', figuras icónicas en la cultura gamer. Su apariencia ‘glitchy’ (defectuosa, en inglés) es un divertido homenaje a los juegos de la era de PlayStation.

En la película nos enteramos que Lance es el crush de Riley y de Desagrado, pues este personaje fue creado como un tributo a los amores platónicos en la adolescencia.

Durante una entrevista al sitio web Polygon, el director de la cinta, Kelsey Mann, dijo que la idea de crear a este galán surgió de una experiencia personal.

“Cuando eres adolescente y no estás saliendo con nadie, empiezas a desarrollar crushes. Y a veces no son solo por personas, también por dibujos animados. Esto sucede muy a menudo y no es fácil de admitir”.

El personajes está inspirado en dos personajes icónicos de los videojuegos 'Final Fantasy' y 'Kingdom Hearts'. Imagen Disney Pixar.



Aunque Lance tiene un breve aparición, esta no pasó desapercibida. En una escena clave, cuando las emociones de Riley son atrapadas en un frasco de cristal y enfrentan una situación desesperada. Ahí ven al personaje, que también está en la Bóveda de los secretos.

Alegría y las demás emociones le piden ayuda para salir de su encierro, pero él dice, con voz derrotada, que tienen que hacerle frente a su eterno destino, pues todos fueron desterrados (incluso él) y solo es un guerrero hechizado con un poder inútil (hacerse bolita).

El súper poder de Lance Slashblade es hacerse bolita. Imagen Disney Pixar



Desagrado lo consuela y le da una valiosa lección diciéndole que "nadie es totalmente inútil" y que tiene que “usar esa debilidad en su beneficio”. Lance decide creer en él mismo y, aunque su plan no funciona como lo pensó, logra ayudarlos.