Toy Story

Disney sorprende con anuncio de nuevas películas de ‘Toy Story’, 'Frozen' y más: fans enloquecen por 'Moana 2'

Walt Disney Animation Studios presentó la primera imagen, además de un pequeño clip, de ‘Moana 2’, película que llegará muy pronto a las salas de cine.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video ¿Elsa y Tarzán son hermanos? Teorías increíbles sobre los personajes de Disney

Tras la celebración de los 100 años de su creación, Disney se prepara este 2024 para estrenar las secuelas de algunos de sus filmes más famosos, incluyendo una historia de Pixar.

Toy Story y Frozen tendrán secuelas en los próximos años
Toy Story y Frozen tendrán secuelas en los próximos años
Imagen Disney/Pixar

Disney revela cuándo se estrenan la segunda parte de ‘Moana’

PUBLICIDAD

La tarde del 7 de febrero, Disney sorprendió a los internautas al revelar que “muy pronto” se estrenará en cines la secuela de ‘Moana’, uno de los grandes éxitos del estudio, incluso la primera cinta fue nominada a ‘Mejor película animada’ en los premios Oscar de 2016.

De acuerdo con la información que compartió el estudio en un comunicado, Moana, Maui y una nueva tripulación de inusuales marineros se embarcarán en una nueva aventura.

“Tras recibir una inesperada llamada de sus antepasados, Moana debe viajar por los lejanos mares de Oceanía y adentrarse en peligrosas aguas perdidas para vivir una aventura sin precedentes”, destaca la sinopsis.
Disney presenta la primera imagen de 'Moana 2'
Disney presenta la primera imagen de 'Moana 2'
Imagen Disney

Más sobre Frozen

Anna y Elsa se convirtieron en princesas asiáticas y el resultado es increíble
3 mins

Anna y Elsa se convirtieron en princesas asiáticas y el resultado es increíble

Cultura Pop
Quiz: ¿Qué princesa de Disney te representa en el amor?
1 mins

Quiz: ¿Qué princesa de Disney te representa en el amor?

Cultura Pop
Los personajes de 'Frozen' en versión realista te harán olvidar las películas animadas
2 mins

Los personajes de 'Frozen' en versión realista te harán olvidar las películas animadas

Cultura Pop
Elsa sí se enamoró en 'Frozen 2': una nueva teoría reveló a su pareja definitiva
2 mins

Elsa sí se enamoró en 'Frozen 2': una nueva teoría reveló a su pareja definitiva

Cultura Pop
Las princesas Disney usando trajes típicos mexicanos (se ven más hermosas de lo que ya son)
3 mins

Las princesas Disney usando trajes típicos mexicanos (se ven más hermosas de lo que ya son)

Cultura Pop
Thomas Rhett dio un concierto con sus adorables hijas y el video te derretirá el corazón
2 mins

Thomas Rhett dio un concierto con sus adorables hijas y el video te derretirá el corazón

Cultura Pop
Los memes fueron los verdaderos ganadores de los Premios Oscar 2020
3 mins

Los memes fueron los verdaderos ganadores de los Premios Oscar 2020

Cultura Pop
Elsa broso primer meme de la década ya llegó y tenemos los mejores
2 mins

Elsa broso primer meme de la década ya llegó y tenemos los mejores

Cultura Pop
Algunas opciones de lo que podrías comprar con todo el dinero que ya recaudó Frozen 2
3 mins

Algunas opciones de lo que podrías comprar con todo el dinero que ya recaudó Frozen 2

Cultura Pop
Selena Gomez y su hermanita se vistieron como reinas del hielo para la premiere de 'Frozen 2'
2 mins

Selena Gomez y su hermanita se vistieron como reinas del hielo para la premiere de 'Frozen 2'

Cultura Pop


La cinta es dirigida por Dave Derrick Jr. y la música fue escrita por Abigail Barlow y Emilly Bear, Opetaia Foa’i y Mark Mancina, cuyo trabajo ha sido reconocido en los Grammy en varias ocasiones.

Lamentablemente, el estudio no compartió la fecha de estreno oficial, solo se sabe que será en 2024, pero a cambio presentó la primera imagen y un breve clip, material que se hizo viral en redes sociales.

¿Más secuelas? Disney anuncia estrenos de ‘Frozen 3’ y ‘Toy Story 5’

El estudio se prepara para conquistar la taquilla alrededor del mundo con las secuelas de sus historias más populares.

De acuerdo con el sitio Discussing Film, este 2024 tendremos en la pantalla grande la segunda parte de ‘Intenta-Mente’, uno de los filmes más exitosos de Pixar, junto con ‘Moana 2’.

En ‘Intensa-Mente 2’, que se estrenará en las salas de cine de Latinoamérica el 13 de junio, Riley es una adolescente y el cuartel general sufre al tener una repentina demolición para darle paso a nuevas emociones.

“Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado, que llevan mucho tiempo llevando a cabo una operación exitosa, no están seguros de cómo sentirse cuando aparece Ansiedad. Y parece que no está sola”, dice la sinopsis.


En 2025, es estudio presentará ‘Zootopia 2’, mientras que en 2026 llegarán ‘Frozen 3’ y ‘Toy Story 5’, aunque no se reveló qué historias se abordarán en estas películas.


¿Qué secuela de Disney estás esperando con ansías? No olvides dejar tu respuesta en la sección de comentarios.

Relacionados:
Toy StoryPixar

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD