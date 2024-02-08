Disney sorprende con anuncio de nuevas películas de ‘Toy Story’, 'Frozen' y más: fans enloquecen por 'Moana 2'

Video ¿Elsa y Tarzán son hermanos? Teorías increíbles sobre los personajes de Disney

Tras la celebración de los 100 años de su creación, Disney se prepara este 2024 para estrenar las secuelas de algunos de sus filmes más famosos, incluyendo una historia de Pixar.

Toy Story y Frozen tendrán secuelas en los próximos años Imagen Disney/Pixar

Disney revela cuándo se estrenan la segunda parte de ‘Moana’

PUBLICIDAD

La tarde del 7 de febrero, Disney sorprendió a los internautas al revelar que “muy pronto” se estrenará en cines la secuela de ‘Moana’, uno de los grandes éxitos del estudio, incluso la primera cinta fue nominada a ‘Mejor película animada’ en los premios Oscar de 2016.

De acuerdo con la información que compartió el estudio en un comunicado, Moana, Maui y una nueva tripulación de inusuales marineros se embarcarán en una nueva aventura.

“Tras recibir una inesperada llamada de sus antepasados, Moana debe viajar por los lejanos mares de Oceanía y adentrarse en peligrosas aguas perdidas para vivir una aventura sin precedentes”, destaca la sinopsis.

Disney presenta la primera imagen de 'Moana 2' Imagen Disney



La cinta es dirigida por Dave Derrick Jr. y la música fue escrita por Abigail Barlow y Emilly Bear, Opetaia Foa’i y Mark Mancina, cuyo trabajo ha sido reconocido en los Grammy en varias ocasiones.

Lamentablemente, el estudio no compartió la fecha de estreno oficial, solo se sabe que será en 2024, pero a cambio presentó la primera imagen y un breve clip, material que se hizo viral en redes sociales.

¿Más secuelas? Disney anuncia estrenos de ‘Frozen 3’ y ‘Toy Story 5’

El estudio se prepara para conquistar la taquilla alrededor del mundo con las secuelas de sus historias más populares.

De acuerdo con el sitio Discussing Film, este 2024 tendremos en la pantalla grande la segunda parte de ‘Intenta-Mente’, uno de los filmes más exitosos de Pixar, junto con ‘Moana 2’.

En ‘Intensa-Mente 2’, que se estrenará en las salas de cine de Latinoamérica el 13 de junio, Riley es una adolescente y el cuartel general sufre al tener una repentina demolición para darle paso a nuevas emociones.

“Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado, que llevan mucho tiempo llevando a cabo una operación exitosa, no están seguros de cómo sentirse cuando aparece Ansiedad. Y parece que no está sola”, dice la sinopsis.



En 2025, es estudio presentará ‘Zootopia 2’, mientras que en 2026 llegarán ‘Frozen 3’ y ‘Toy Story 5’, aunque no se reveló qué historias se abordarán en estas películas.

Upcoming Disney & Pixar sequels:



2024 - ‘Inside Out 2’, ‘Moana 2’

2025 - ‘Zootopia 2’

2026 - ‘Frozen 3’, ‘Toy Story 5’. pic.twitter.com/Ye7zVP51ia — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 7, 2024